واعظات الأزهر يعقدن «فضفضة أسرية» للاستشارات الزوجية

نظمت واعظات الأزهر الشريف حلقة توعوية افتراضية بعنوان: "فضفضة أسرية" ضمن فعاليّات برنامج الاستشارات الزوجية والأسرية؛ وذلك بحضور د. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، وعدد من مديري عموم مناطق الوعظ.

يأتي تتفيذ تلك البرامج ضمن خطة التوعية التي ينفذها المجمع بالتركيز على برامج التوعية للأسرة المصرية؛ وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، واستجابة لحاجة المجتمع إلى مثل هذه اللقاءات التوعوية المهمة التي تمثل نتائجها طريقًا للوصول إلى مجتمع مستقر ينعم بالسلام بين جميع أفراده.

وتناولت هذا اللقاء أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام، وأسس وضوابط بناء الأسرة في الإسلام، وبيان الحقوق والواجبات في الحياة الزوجية، مع التركيز على وسائل حماية الأسرة في الإسلام، والتربية الإيجابية ونظرة الإسلام إلى التنشئة والتربية السليمة.

وتستهدف مثل تلك البرامج التوعوية الاهتمام بقضايا الأسرة المتنوعة باعتبارها المكون الرئيس للمجتمع وبقدر تماسكها وترابطها يكون المجتمع قويًا، خاصة في توقيت تعاني فيه الأسرة بعضًا من المشكلات والعقبات؛ نتيجة لغياب الدور الرقابي والتوجيهي لأرباب الأسر، مما أدى إلى أنتج بعضًا من المشكلات المجتمعية.