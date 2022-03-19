السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو تنسيقية الأحزاب يشارك في احتفالية العيد القومي لجنوب سيناء

عضو التنسيقية
عضو التنسيقية

شارك سالمان جمعة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في احتفالية محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي.

حضر الحفل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد بيومي العربي، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، واللواء قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

كما شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات الجلسة الختامية للمنتدى البرلماني الثانى لحزب "مستقبل وطن" المنعقد بمدينة الغردقة، بعنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت".

وفي كلمته خلال المنتدى، أبدى النائب عمرو يونس، أمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية، سعادته بإقامة المنتدى البرلمانى لحزب "مستقبل وطن"، وسط جمع من القوى السياسية والأحزاب بحضور ممثلى الحكومة، حيث الاحتكاك المباشر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؛ لبحث القضايا التى تهم الوطن والمواطن، مؤكدا أنه يشهد بتميز هذا المنتدى وما تضمنه من موضوعات مهمة.

وأهدى النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، أمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية، خلال كلمته، النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن درع تكريم وقال: "بإسمي وإسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أتقدم بخالص التحية والتكريم  لقيادات حزب مستقبل وطن، ووممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف".

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، أمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، وكل من النائب محمد إسماعيل، احمد فتحي، و محمد تيسير، محمد طارق ، أعضاء مجلس النواب وكل من محمد عزمي،  احمد فوزي، أعضاء مجلس الشيوخ، فيما شارك من أعضاء التنسيقية، عمرو عماد.

وزير الأوقاف محافظة جنوب سيناء مستقبل وطن مجلس النواب العيد القومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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