«شغلتني الفكرة لسنوات».. وائل جسار يعلن موقفه النهائي من تجربة التمثيل

أثارت أخبار تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول نية “وائل جسار” خوض أولى تجاربه التمثيلية، جدلًا كبيرًا، قبل أن يخرج الأخير ويعلن موقفه النهائي خاصة أن الفكرة راودته كثيرًا على مدار سنوات.

وقال وائل جسار في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن خطوة التمثيل كانت تشغله على مدار سنوات، إلا أنه اتخذ قرارًا باستبعد الفكرة من خطته الفنية بشكل نهائي.

وأضاف أن تركيزه خلال هذه الأيام، منصب مشواره الغنائي وتقديم المزيد من الأغنيات وإحياء الحفلات للجمهور المصري والعربي.

وأكد أنه يُجهز خلال الفترة القادمة لتحضير عددٍ من الأغنيات “السنجل” تمهيدا لطرحها قريبًا، مُضيفًا أنه يُجهز لإحياء حفله الغنائي القادم على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في 24 مارس الجاري.

وتابع:"حفلات مصر تمثل لي حالة خاصة"، مؤكدا أنه يكن كل الاحترام والتقدير للشعب المصري العظيم والذي كان داعما له وسببا في شهرته منذ بداية مشواره الغنائي.

آخر أعمال وائل جسار الغنائية

وطرح النجم وائل جسار أغنية «عيان» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» يوم 20 يناير الماضي، وتعاون في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي محمد القباتي، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي.