أحمد حلمي بطل مسلسل إذاعي رمضاني مع إدوارد وهنا الزاهد (صور)

دوّن الفنان إدوارد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا "فيسبوك"، على مجموعة من الصور التي تجمع بينه وبين الفنانة هنا الزاهد، من كواليس المسلسل الإذاعي الرمضاني “العصمة في إيدي”.

وشارك إدوارد، مجموعة صور من خلال صفحته عبر صفحته على "فيسبوك"، معلقًا من خلالها: “استنونا في رمضان مع حبيبي وأخويا أحمد حلمي والجميلة هنا الزاهد في المسلسل الإذاعي العصمة في إيدي على شبكة راديو النيل من إنتاج كينج توت”.

مسلسل ملف سري



شوق الفنان ادوارد ، متابعيه لـ شخصيته فى مسلسل “ ملف سرى ” ، ونشر بوستر المسلسل عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”،وعلق ادوارد قائلا “ دور جديد ان شاء الله يعجبكم . . انتظروا مفاجأة ”.

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إطلاقه عبر الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية، وتخطى أكثر من 10 ملايين مشاهد، كما تصدر النجم هانى سلامة واسم المسلسل محرك البحث جوجل لمعرفة تفاصيل وموعد عرض المسلسل.

أبطال وصناع «ملف سري»

«ملف سري» يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وإنتاج فنون مصر بالتنسيق مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغنى، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي

وتدور أحداث "ملف سرى" المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

وقدم هاني سلامة مسلسل "بين السما والأرض" في شهر رمضان الماضى من 15 حلقة، وشارك في بطولته درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.