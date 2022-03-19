السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال اجتماعه الدوري.. «الأعلى للجامعات» يشهد توقيع بروتوكولات تعاون بين 4 جامعات

اجتماع المجلس الاعلى
اجتماع المجلس الاعلى للجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجامعة الوادي الجديد، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس.

وشهد الوزير في بداية المجلس توقيع بروتوكولات تعاون بين محافظة الوادي الجديد وجامعات (القاهرة وطنطا والعريش)، بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة، لاستصلاحها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها، باستخدام نُظم الري الحديث والطاقة الشمسية، على أن يُخصص منها 200 فدان لخدمة البحث العلمي، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لاستصلاح الأراضي، وقام بالتوقيع على بروتوكولات التعاون، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ود. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ود. محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ود. حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

وخلال الاجتماع، أكّد الوزير على التعاون والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لتحسين الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين في جميع المحافظات، ودعمها بالكوادر الطبية في التخصصات الدقيقة. كما أكّد على تفعيل دور الجامعات في مواجهة الأفكار المتطرفة، ووجّه بمتابعة تنفيذ الخطط البحثية التي تتناول مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصري.

واستعرض المجلس تقريرًا حول موقف مبادرة الوزارة لدعم كليات العلوم بالجامعات الحكومية بمبلغ 66 مليون جنيه، و وآخر حول تعاقد مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، مع شركة مصر للتأمين لتقديم الرعاية الصحية. وتطرق لعرض الأنشطة الطلابية والمُسابقات الفنية المُقامة للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، مع التأكيد على تنظيم رحلات ميدانية للطلاب بمحافظات الصعيد؛ لزيارة كبرى المشروعات التنموية التي تم افتتاحها.

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان ، في مستهل زيارته للمحافظة لإفتتاح وتفقد عدد من المشروعات وعقد إجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر جامعة الوادي الجديد، بحضور أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات المصرية، يرافقهم الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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خلال اجتماعه الدوري.. «الأعلى للجامعات» يشهد توقيع بروتوكولات تعاون بين 4 جامعات

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