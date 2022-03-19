6 نصائح لإنقاذ علاقتك العاطفية من الانهيار

تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة الذي يوافق الـ 20 من مارس من كل عام، يسعى دائمًا طرفي كل علاقة عاطفية إلى الحفاظ على توهجها من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من السعادة.

ووفقًا لموقع "your tango"، فقد قدم الخبراء عددًا من النصائح الملهمة حول كيفية إنقاذ العلاقة من الانهيار وتحقيق السعادة..

1- التعبير عن مخاوفك

أكد الخبراء، أن لحفظ أي علاقة ، فإن الخطوة الأولى هي التعبير عن مخاوفك والتحدث عنها، فإذا لم تخبر شريك حياتك ستزداد المشكلات، لذا ينصح الخبراء بضرورة تصفية الخلافات والتحدث عن الأمور التي يمكن أن تؤثر على نمط العلاقة.

2- الإسراع في حل المشكلات

من الأهمية أن تحل المشكلة بمجرد حدوثها، حيث أكد خبراء العلاقات الأسرية أن طول مدة الخلافات والمشاكل بين طرفي العلاقة العاطفية، يساهم بشكل كبير في تفاقمها، والتي تنتهي بالانفصال.

3- تقسيم المهام

للتغلب على المشكلة التي تؤثر على علاقتك مع شريك حياتك، يجب عليك تقسيم المسؤوليات، بالإضافة إلى تحفيز كل طرف للآخر من أجل الاستمتاع بالوقت معًا.

4- استرجع الذكريات

ضع في اعتبارك جميع الأحداث الإيجابية التي حدثت في حياتك منذ أن قابلتها، استرجع لحظاتك المفضلة مع شريكك لإحياء شرارة علاقتك مرة أخرى.

5- استمتعا معًا

البدء في أداء الأنشطة التي تستمتعان بها معًا، فليس من الضروري قضاء كل لحظة يقظة مع شريكك من أجل الحفاظ على العلاقة حية، فلا تبخل في الحصول على بعض الوقت للخروج سويًا او التحدث عبر الهاتف، فكلها أفعال تساهم في توطيد العلاقة بينكم.

6- محاولة معرفة بعضكما البعض

محاولة تعرف كلٍ منكما على الآخر تساهم في التصدي للمشكلات العاطفية قبل وبعد الزواج، فهي تعتبر وسيلة الدفاع للتغلب على العقبات التي ستواجهونها خلال العلاقة سواء في التعامل مع الآخرين أو فيما بينكم.