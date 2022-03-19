البطريرك الماروني يترأس قداس كاتدرائية الظاهر

ترأس مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك انطاكية وسائر المشرق صلوات القداس الإلهي مساء السبت، بكاتدرائية مار يوسف المارونية بالظاهر، بحضور غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمُطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبراشيّة القاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر وعدد من القيادات يمثلون مختلف الكنائس المصرية.

وزار مار بشارة بطرس الراعي في وقت سابق اليوم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالعباسية.

ومن المقرر أن يشهد مار بشارة والبابا تواضروس الثاني افتتاح قاعتي:"البطريرك الحويك"، و"المنسينيور يوحنا طعمة"، ثم حفل توقيع كتاب "البطريرك الحويك.. حائك أساسات إبراشية القاهرة المارونية"، والصادر مؤخرا عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة".