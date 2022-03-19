السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محطات صرف للمياه ومنشآت للحماية من السيول.. حصاد «الري» اليوم

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

شهدت قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، عدداً من الأنشطة والفعاليات واستكمال تنفيذ المشروعات القومية ومنها أعمال الحماية من السيول، وأيضًا تنمية الموارد المتاحة، والتى نستعرضها في التقرير التالي:
 تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية، وذلك بهدف تنمية الموارد المتاحة ومواجهة زيادة الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات الزراعية والاقتصادية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة حقيقية.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، إنه يتم تنفيذ خطة التوسع فى مشروعات إعادة الإستخدام لمواجهة التحديات المائية، وتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مشروعى بحر البقر والحمام يعدان نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة وخلق فرص العمل وتشغيل المصانع.

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فى سياق متصل، أوضح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، وأن التنفيذ يتم بمعدلات مرتفعة لنهو المشروع في مواعيده المحددة، وأنه من المتوقع الإنتهاء من محطة المعالجة خلال عام، مشيراً إلى أنه تم نهو ٢٢% من أعمال المشروع المستهدفة.

 

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إضافة إلى ذلك، واصلت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، تنفيذ خطة أعمال متكاملة للحماية من أخطار السيول والاستفادة من مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية والتنمية المختلفة والطرق الرئيسية، خاصة في المحافظات المعرضة لها ومنها البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

افتتح الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، نيابة عن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بحضور اللواء علاء أبودنيا مدير عام الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، اليوم السبت، أعمال إنشاء بحيرتين بأحد أهم الأودية النشطة بمدينة طابا، وذلك ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ منظومة حماية مدينة طابا من أخطار السيول والأمطار الغزيرة، بسعة تخزين تصل إلى حوالى ٦٠٠ ألف متر مكعب من المياه وتكلفة سبعة عشر مليون جنيه، ضمن الخطة القومية للحماية من السيول.
 

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مشروعات قومية مياه الصرف التنمية المستدامة الدكتور محمد عبدالعاطي الطرق الرئيسية المناطق السياحية معالجة المياه وزارة الموارد المائية والري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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