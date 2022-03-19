لحظة مداهمة وكر لتصنيع الهيروين في الإسماعيلية (فيديو)

أبرز فيديو صادر عن وزارة الداخلية، تفاصيل مداهمة وكر لتصنيع وإعادة تدوير مخدر الهيروين، داخل أحد المزارع بالإسماعيلية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى نشاط (أحد الأشخاص، والده - "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية).. تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وتصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين، مُتخذين من مزرعة مملوكة لشقيق الأول -محبوس على ذمة قضية مخدرات- كائنة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام- الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 52 كيلوجرامًا- كمية من مخدرالحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو وزنت واحد كيلو جرام- كمية من الخامات التى يتم إستخدامها فى التصنيع- الأدوات والمعدات التى يتم إستخدامها فى عملية التصنيع- بندقية آلية – خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار- سيارة- هاتف محمول- مبلغ مالى).

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بإحرازه وحيازته لها بقصد إعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها بالمشاركة مع والده "الهارب"، والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار والسيارة للتنقل والهاتف المحمول للترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (11.500.000 مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا)..