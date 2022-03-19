السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الروسى لـ الغرب: «الصين فى ملعبكم حاليًا وتحقق فوزًا عليكم»

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن الغرب يقوض أسس النظام العالمي، مشددًا على أن تعاون موسكو وبكين سيتعزز في هذه الظروف.

وأضاف لافروف، في كلمة ألقاها أمام المشاركين في المسار الدولي من مسابقة "زعماء روسيا"، متحدثًا عن أفق التعاون بين موسكو وبكين: "هذا التعاون سيتوطد، وفي ظروف تقويض الغرب بشكل صارخ جميع الأسس التي يعتمد عليها النظام العالمي، يتعين علينا كدولتين كبريين التفكير في كيفية مواصلة حياتنا في هذا العالم"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وتابع: "لدينا الكثير من العمل للقيام به، وزعيمانا وغيرهما من أعضاء الحكومتين ووزارتا خارجيتنا يعملون بنشاط ضمن إطار الحوار التقليدي الدوري".

ولفت الوزير الروسي، إلى أن الغرب في المرحلة الحالية يطرح أمام نفسه هدف "القضاء على روسيا والانتقال إلى مواجهة الصين"، مشيرًا إلى أن الغرب يرى في بكين خطرًا بسبب نموها الاقتصادي الذي بدأ بعد موافقة الصين على قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية.

وخاطب لافروف الغرب قائلًا: "إن الصين في ملعبكم حاليًا وتحقق فوزًا عليكم وفقًا لقواعدكم. هل يعني هذا لكم أن الوقت حان لتغيير قواعد اللعبة؟ يبدو أن الأمر كذلك".

وشدد الوزير على أن سلوك الغرب في الملف الأوكراني وعقوباته ضد روسيا وقضايا أخرى يؤكد "غياب مصداقية له إما كمنطقة تنشأ فيها العملات الاحتياطية الرئيسية أو كشركاء اقتصاديين أو كدول يمكن تخزين احتياطيات الذهب فيها".

وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف النظام العالمى موسكو موسكو وبكين

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