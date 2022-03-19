إصابة 4 أشخاص فى انقلاب دراجة بخارية ببنى سويف

أصيبت أم و3 من أبنائها، السبت، فى حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الجديد بنى سويف- الفيوم بعد نزلة كوبرى بهبشين بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الجديد بنى سويف- الفيوم بعد نزلة كوبرى بهبشين بدائرة المحافظة ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

على الفور، انتقلت سيارتا إسعاف تابعتين لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم صابرين جمال عبد السميع، 27 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأحمد على عزت، 6 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد علي عزت، 8 سنوات مصاب بقطع بالأذن اليمنى، وكريم على عزت 15 سنوات، مصاب بكدمات وسحجات بالقدم اليسرى وجميعهم مقيمون بقرية كوم أبو خلاد.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار استكمال التحقيق.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، وأبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد تتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.