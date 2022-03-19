ممرات للهروب وتبرعات.. تطورات آخر 24 ساعة فى الحرب الروسية الأوكرانية

تشهد الأوضاع على الأرض في أوكرانيا تطورات سريعة، سواء في الأحداث العسكرية أو الأوضاع الأمنية، في ظل العملية العسكرية التي تشنها روسيا منذ أواخر فبراير الماضي.

ممرات لهروب المحاصرين

وأعلنت نائبة رئيس الحكومة الأوكرانية، إيرينا فيريشتشوك، عن إنشاء عشرة ممرات هروب للسكان المدنيين المحاصرين في مناطق الحرب، قائلة إن أحد هذه الممرات يقود إلى الخروج من مدينة ماريوبول في الجنوب، التي تشهد معارك عنيفة منذ أيام، باتجاه مدينة زاخبوريششيا.

ومن المنتظر نقل اللاجئين هناك من محطة برنديانسك الوسيطة على متن حافلات، وسيتم تقديم مساعدات عينية لهم أيضًا، كما أن هناك أربعة ممرات تقود إلى الخروج من منطقة لوجانسك، شرقي البلاد، إلى مدينة باخموت.

وقالت إنه تم إنشاء ممرات هروب أخرى من قرى ومدن حول العاصمة كييف، فيما يتم الإعلان عن الممرات يوميًا بشكل متجدد.

3 آلاف طن تبرعات

فيما أرسل مركز تنسيق تابع لوزارة الزراعة الألمانية أكثر من 3000 طن من المواد الغذائية المتبرع بها إلى أوكرانيا، حتى الآن، إذ أعلنت، اليوم السبت، عن نقل 100 شاحنة محملة بحوالي 3300 منصة نقالة لهذا الغرض.

ويُجرى توريد مواد غذائية أساسية ومياه وعصائر وأغذية للأطفال وأسماك ولحوم معلبة عبر نقاط إعادة الشحن في بولندا، كما تم التبرع بالمنتجات من قبل العديد من شركات البيع بالتجزئة والأغذية الألمانية.

وأعرب وزير الزراعة الألماني، جيم أوزدمير، عن شكره للشركات على المساعدة السريعة، وقال: "التضامن مع أوكرانيا وشعبها مسألة إنسانية".

ويتم توزيع مساعدات من ألمانيا في اتجاه خاركيف وكييف وزاباروجيا وتشرنيهيف، كما تم التعهد إجمالًا بنقل 4100 منصة نقالة، بما في ذلك البضائع التي تم تسليمها بالفعل.

ويتواصل المكتب مع سلطات عامة في أوكرانيا للوقوف على الاحتياجات المطلوبة وإبلاغ الشركات المهتمة في ألمانيا بها.

لا تحولات كبيرة فى الحرب

من جانبه، أكد مستشار أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، أنهم لم يلحظوا أي تحولات كبيرة خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق المواجهة، وأن القتال مستمر، ووصف مدينة ماريوبول في الجنوب الشرقي ومدينتي ميكولايف وخيرسون الجنوبيتين وبلدة إيزيوم في الشرق كنقاط ساخنة تهاجمها القوات الروسية.

وأوضح الجيش الأوكراني أن ضربات روسية ضد مدنيين فارين من مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا، خلفت الأربعاء قتلى وجرحى بينهم طفل أصيب بجروح خطيرة.

وأصابت الهجمات الصاروخية- بحسب الجيش الأوكراني- قافلة مدنيين في طريقها من ماريوبول إلى زابوريجيا حوالي الساعة 3:30 عصرًا.