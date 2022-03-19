انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي والرياضي للطلاب الوافدين بجامعة طنطا (صور)

انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الثقافي والرياضي الأول للطلاب الوافدين بجامعة طنطا تحت رعاية د. محمود زكى رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات، والدكتور محمود شكل مدير المركز الرئيسي للعلاقات الدولية ورعاية الطلاب الوافدين، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير مدير عام رعاية الشباب، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي.

أكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة يتم تنفيذ خطة متكاملة لدعم الأنشطة للطلاب الوافدين ودعم ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات، موضحًا حرص الجامعة الدائم على إعداد الطلاب الوافدين علمياً ونفسياً وبدنياً ودمجهم مع زملائهم المصريين بالجامعة.

أشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الملتقى يسعى لدعم الطلاب الرافدين بمختلف كليات الجامعة، ويساهم فى تحقيق انتشار أوسع للجامعة على الساحة الإقليمية والدولية.

أوضح الدكتور محمود شكل استمرار فعاليات الملتقى خلال الفترة من 19 وحتى 21 مارس الجارى ويتضمن عروض رياضية، وإقامة دوري رياضي فى ألعاب كرة القدم الخماسية، كرة السلة، الكرة الطائرة، تنس الطاولة كرة السرعة، اللياقة البدنية، ومصارعة الذراعين كما يتضمن عروض تراثية للجاليات المشاركة، وتنظيم عديد من المسابقات فى مجالات: الرسم والفنون التشكيلية على مستوى الجامعة، الشعر والقصة والرواية والمقال، المواهب فى الغناء والعزف والإنشاد الديني، التصوير الفوتوغرافي، الأفلام الوثائقية، إلى جانب ندوة تثقيفية حول التواصل بين الشعوب.

وأشار د.مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إلى أن تنظيم هذا الملتقى يعكس اهتمام جامعة طنطا بشؤون الطلاب الوافدين، وحثهم وتشجيعهم علي المشاركة في كافة الأنشطة الطلابية لدورها المهم في تبادل الثقافات وتوطيد أواصر العلاقات بين مختلف الشعوب، واكتشاف وتطوير مواهب الطلاب ودعم الإبداع لديهم.