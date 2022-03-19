محافظ أسيوط يتفقد آثار حريق لوحة كهرباء مستشفى أسيوط الجامعى

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، السبت، آثار حريق لوحة كهرباء مبنى مستشفى أسيوط الجّامعي الرئيسى التى تعرض لحريق ظهر أمس، ما أدى إلى احتراق اللوحة الكهربائية دون وقوع أية خسائر فى الأرواح أو أى تضرر للمرضى.

رافق المحافظ، خلال الجولة، د.علاء عطية، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة، ومحمد بشير، رئيس حي غرب، والدكتور علاء عبدالمنعم، مدير المستشفى الرئيسي، وعدد من مديري الإدارات بالمستشفى.

بدأ المحافظ جولته بتفقد آثار الحريق بغرفة لوحة الكهرباء الرئيسية بالمبنى، وشاهد آثار الحريق بالغرفة واللوحة الكهربائية التى احترقت بالكامل، ثم تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المستشفى للاطمئنان على سير العمل وحالة المرضى الصحية، والتقى ببعض المرضى بالأقسام واطمأن على حالتهم الصحية والخدمات المقدمة لهم، كما التقى الدكتور على عطية رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبعض مديرى العموم بالمستشفى ومديرى الإدارات، واستمع إلى ملابسات الحريق والسيطرة عليه والجهود المبذولة، واهتمام الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، ومتابعته المستمرة للحادث وانتظام تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى بكافة الأقسام.

وأعلن المحافظ عن تقديمه كافة أوجه الدعم فور الإبلاغ بالحادث، وتكليف سكرتير عام المحافظة، اللواء مهندس شاكر يونس، بالتواجد بموقع الحادث حتى السيطرة عليه والاطمئنان على الخدمة الصحية بالمستشفى، وتقديم الدعم اللازم لهم وتوفير 8 مولدات كهربائية "ديزل" دعمًا من الوحدات المحلية للمحافظة كتغذية بديلة للكهرباء لعدم تأثر الخدمة بالمستشفى.