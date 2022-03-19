السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد آثار حريق لوحة كهرباء مستشفى أسيوط الجامعى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، السبت، آثار حريق لوحة كهرباء مبنى مستشفى أسيوط الجّامعي الرئيسى التى تعرض لحريق ظهر أمس، ما أدى إلى احتراق اللوحة الكهربائية دون وقوع أية خسائر فى الأرواح أو أى تضرر للمرضى.

IMG-20220319-WA0025

رافق المحافظ، خلال الجولة، د.علاء عطية، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة، ومحمد بشير، رئيس حي غرب، والدكتور علاء عبدالمنعم، مدير المستشفى الرئيسي، وعدد من مديري الإدارات بالمستشفى.

IMG-20220319-WA0024

بدأ المحافظ جولته بتفقد آثار الحريق بغرفة لوحة الكهرباء الرئيسية بالمبنى، وشاهد آثار الحريق بالغرفة واللوحة الكهربائية التى احترقت بالكامل، ثم تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المستشفى للاطمئنان على سير العمل وحالة المرضى الصحية، والتقى ببعض المرضى بالأقسام واطمأن على حالتهم الصحية والخدمات المقدمة لهم، كما التقى الدكتور على عطية رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبعض مديرى العموم بالمستشفى ومديرى الإدارات، واستمع إلى ملابسات الحريق والسيطرة عليه والجهود المبذولة، واهتمام الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، ومتابعته المستمرة للحادث وانتظام تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى بكافة الأقسام.

IMG-20220319-WA0023

وأعلن المحافظ عن تقديمه كافة أوجه الدعم فور الإبلاغ بالحادث، وتكليف سكرتير عام المحافظة، اللواء مهندس شاكر يونس، بالتواجد بموقع الحادث حتى السيطرة عليه والاطمئنان على الخدمة الصحية بالمستشفى، وتقديم الدعم اللازم لهم وتوفير 8 مولدات كهربائية "ديزل" دعمًا من الوحدات المحلية للمحافظة كتغذية بديلة للكهرباء لعدم تأثر الخدمة بالمستشفى.

IMG-20220319-WA0018
اسيوط مستشفيات مستشفي أسيوط الجامعي محافظ أسيوط المستشفيات الجامعية اللواء عصام سعد الدكتور طارق الجمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

«احذروا».. الأرصاد تكشف عن موجة برد شديدة بداية من الإثنين

الجيران يكشفون مفاجآت فى مصرع ربة منزل وأطفالها بالقليوبية

«صورته فيديو».. ضبط عامل نظافة تحرش بفتاة فى محطة مصر

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

خالد عبدالغفار يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير مستشفى الخارجة التخصصي

ممرات للهروب وتبرعات.. تطورات آخر 24 ساعة فى الحرب الروسية الأوكرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين من رام الله

وزيرة الداخلية الإسرائيلية: 8000 لاجئ أوكراني لا يمكنهم الحصول على جنسيتنا

إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي