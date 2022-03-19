محافظ سوهاج يتفقد عددًا من السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عددًا من السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية واللحوم، السبت، بنطاق مدينة سوهاج؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج.

واستهل المحافظ جولته بتفقد منفذ "كلنا واحد" لبيع السلع الغذائية التابع لوزارة الداخلية، كما تفقد إحدى أسواق تجارة الجملة وعدد من محال الجزارة بنطاق حي شرق سوهاج، واطمأن المحافظ على توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن على مدار اليوم خاصة "السكر، والزيت، والسمن، والأرز، واللحوم "، وكذلك سلع رمضان، وعرض تلك المنتجات بأسعار مناسبة دون مغالاة، كما اطمأن على جودة تلك المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التموين خلال الجولة توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أزمة في أي من السلع، ويوجد مخزون استراتيجي كافٍ لمواجهة أي أزمات طارئة، لافتًا إلى أن هناك حملات تموينية مستمرة ومكثفة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضبط الأسعار ومواجهة جميع أنواع الغش التجاري.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع جميع رؤساء المدن والغرفة التجارية للانتهاء من تجهيزات معارض "أهلًا رمضان" بكل مراكز المحافظة؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة من 20-30% عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الدولة لا تألو جهدًا في سبيل جميع احتياجات المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

وتابع محافظ سوهاج أعمال التطوير الجارية بكورنيش النيل بمدينة المراغة، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و230 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل وخلق متنزه ومتنفس طبيعي للأهالي والمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال التدبيش، والممشى، وسور الكورنيش، لافتًا إلى استمرار العمل للانتهاء من أعمال الكهرباء والبرجولات ورصف شارع الكورنيش، موجهًا بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وتطبيق أعلى معايير الجودة في أعمال التنفيذ.