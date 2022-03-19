الرئيس التونسي يقرر العفو العام عن 1513 مسجونًا بمناسبة عيد الاستقلال

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم السبت، بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل، والسادة أعضاء لجنة العفو الخاص.

وأصدر الرئيس قيس سعيد، قرارًا بالعفو الخاص لـ 1513 محكوم عليهم بمناسبة عيد الاستقلال، مما يفضي إلى إطلاق سراح 640 سجينًا منهم، وذلك بحسب الرئاسة التونسية.

وفي وقتٍ سابق، بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، الوضع العام في البلاد، والجهود المبذولة لمحاربة كل مظاهر الاحتكار والمضاربة، فضلًا عن النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل.

وذكرت الرئاسة التونسي، في بيانٍ، أن اللقاء الذي عُقد بقصر قرطاج، ناقش الاستشارة الإلكترونية وسبل تيسير المشاركة فيها والتصدي للعراقيل المصطنعة التي يسعى البعض لإفشالها، لأنه يخشى أن تبرز الإرادة الشعبية الحقيقية في هذا العمل الذي يجسد حقيقة طموحاته وتطلعاته نحو مستقبل يقطع نهائيًا مع الماضي ويصنع تاريخًا جديدًا لتونس.