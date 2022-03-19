محمد نور يغنى مع طفل صغير فى حفل حضره الآلاف بـ6 أكتوبر

أحيا النجم محمد نور عضو فريق "واما" حفلًا غنائيًا فى ممشى "سكوير وان" بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من جمهوره وشخصيات المجتمع.

وقدم نور، خلال الحفل، عددًا من أغانيه الشهيرة التى تفاعل معها الجمهور، ومنها “ده كلام، جالى فى ملعبى، تحلفلى أصدق، عالى الجو”، وغيرها من أغانيه الشهيرة.

ووجه نجم فريق "واما" الشكر لمنظمي الحفل لحسن الاستقبال وتنظيم الحفل، وهو الأمر الذى جعل نور يستمر فى الغناء على خشبة المسرح حتى الحادية عشر مساء.

انتهى الفنان محمد نور مؤخرًا من تصوير أحداث فيلمه الجديد "الحب بتفاصيله"، والذي تم تصوير الفيلم ما بين مصر والبحرين.

وبدأ مخرج العمل في عمليات المونتاج الخاصه به، وذلك استعدادًا لطرح الفيلم بالسينمات فى موسم عيد الفطر القادم.

وتدور أحداث فيلم "الحب بتفاصيله"، فى إطار كوميدي رومانسي حول رامز الشاب الغني الذي يعود لمصر بعد وفاة والده، ويصبح فجأه مسئولًا عن أخيه غير الشقيق ولا يستطيع العودة ويبدأ قصة حب مع فتاة بسيطة ترفض الارتباط بشخص من طبقة أعلى فيضطر للعيش بشخصيتين حتي ينال إعجابها.

فيلم "الحب بتفاصيله" من بطولة المطرب محمد نور، ملك قورة، مصطفي أبوسريع، علاء مرسي، أحمد بجة، كريم الحسيني، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبدالسلام، ومفاجأة العمل الأطفال أدهم حسن وعمر نور، وضيوف الشرف النجم مصطفي قمر والنجمة رزان المغربي والفنانة مادلين طبر، بالاشتراك مع الممثلة اللبنانية ميساء عطالله والفنانة السعودية إسراء نصير، والفيلم من تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدي.