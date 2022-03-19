«المصريين الأحرار» يساعد أصحاب المهن الحرة في اشتراكات التأمينات

يواصل حزب «المصريين الأحرار» بأمانة شمال القاهرة، تقديم الخدمات للمواطنين بالتوعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة والعمال، بالتعاون مع مكتب تأمينات شبرا وروض الفرج.

يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ومتابعة الدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام، ورعاية ولإشراف رائد مقدم عضو الهيئة العليا وأمين شمال القاهرة.

تهدف مبادرة المصريين الأحرار تسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة والصنايعية والعمال، وخصصت الأمانة يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً لاستقبال المواطنين والرد على الاستفسارات، بحضور مراد مجدي عضو هيئة مكتب أمانة شمال القاهرة.

وأفادت أمانة حزب المصريين الأحرار بشمال القاهرة، أن الأوراق المطلوبة "شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومى، ومقياس مهارة من مكتب العمل".