السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصريين الأحرار» يساعد أصحاب المهن الحرة في اشتراكات التأمينات

الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

يواصل حزب «المصريين الأحرار» بأمانة شمال القاهرة، تقديم الخدمات للمواطنين بالتوعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة والعمال، بالتعاون مع مكتب تأمينات شبرا وروض الفرج.

يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، ومتابعة الدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام، ورعاية ولإشراف رائد مقدم عضو الهيئة العليا وأمين شمال القاهرة.

تهدف مبادرة المصريين الأحرار تسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة والصنايعية والعمال، وخصصت الأمانة يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساءً لاستقبال المواطنين والرد على الاستفسارات، بحضور مراد مجدي عضو هيئة مكتب أمانة شمال القاهرة.

وأفادت أمانة حزب المصريين الأحرار بشمال القاهرة، أن الأوراق المطلوبة "شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومى، ومقياس مهارة من مكتب العمل".

حزب المصريين الأحرار الحد من البطالة خدمة المواطنين التأمينات الاجتماعية تسهيل الاجراءات تقديم الخدمات للمواطنين الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

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البابا المصرى

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