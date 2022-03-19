السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاتحاد المصري للتأمين يكشف أهمية التأمين على المتاحف الأثرية

المصري للتأمين
المصري للتأمين

كشف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت أنه يمكن وصف المتحف بأنه المكان الذى توضع فيه الأشياء ذات القيمة الكبيرة، وقديماً كان يطلق هذا الاسم ليس فقط على المكان الذى يحتوى على التحف والأشياء الثمينة، ولكنه كان يطلق على المكان الذى يحتوى على الكتب وأدوات الفلك والجراحة كما كان الحال مع متحف الأسكندرية الذى تأسس فى مصر فى القرن الثالث قبل الميلاد.

وأضاف المصري للتأمين أنه يعد الهدف الأساسى من إنشاء المتاحف هو الحفاظ على تراث الشعوب وتاريخهم حيث أن التحف الأثرية هى تجسيد لثقافة الماضى. 

وحرص المجتمع الدولى على التأكيد على أهمية انتشار المتاحف من خلال الرسالة التى يوجهها لمختلف الشعوب للحفاظ على الهوية القومية ولنشر الحضارات والمعرفة فى مختلف بقاع العالم.. حيث حدد المجلس الدولى للمتاحف المعروف باسم الأيكوم ICOM اليوم العالمى للمتاحف يوم 18 مايو من كل عام وذلك لتعزيز العلاقة بين المجتمعات ومتاحفها.

وأشار إلى أنه يمكن بالطبع التأمين على أى عمل فنى، إلا أن اللوحات الشهيرة والنادرة مثل لوحة الموناليزا غالباً لا يتم التأمين عليها فى مواقعها التقليدية فى المتاحف، كما أنها أصبحت لا تعار أبداًوبالتالى لا تغادر المتحف الأصلى الخاص بها؛ وذلك لأن مثل هذه اللوحات تعتبر ثروة قومية للدولة التى توجد بها اللوحة وتعتبر ملك لمواطنيها. وبالتالى، قد تقوم الدولة بالموافقة في بعض الأحيان على إعارة صور أخرى ثمينة للمعارض المهمة.

وأكد الاتحاد المصري للتأمين أن التأمين على المتاحف: متحف اللوفر كنموذج أنه قد يذهب البعض إلى أن هذا القصر الواسع الذي يضم الأعمال الفنية والتحف التاريخية التى يعود تاريخها إلى أواخر القرن الثاني عشر عندما كان موطناً لملوك ورؤساء فرنسا حتى عام 1870لا يقدر بثمن ويستحيل تأمينه. وعلى الرغم من أن هذا قد يكون صحيحاً في بعض النواحي، إلا أن لدى متحف اللوفر وثائق تأمين سارية. فعندما يتعلق الأمر بالقطع الفنية التي لا تقدر بثمن والتحف التي جمعتها الحضارات القديمة، فمن الأفضل أن يكون هناك تغطية تأمينية في حالة السرقة أو التلف أو أي مطالبات أخرى تغطى بموجب هذه الوثيقة.

وأكد المصري للتأمين أنه عادةً ما يكون للتأمين على العناصر ذات القيمة غير المعقولة مثل متحف اللوفر نفسه حداً للاحتفاظ. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون حد الاحتفاظ الخاص بالجهة المسئولة عن متحف اللوفر عن أول 20 مليون مطالبة وتقوم شركة التأمين بتغطية الباقي.

الاتحاد اليوم عمل الاثر إنشاء المجلس خلال مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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