السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة 8 إرهابيين خططوا لتفجير محطات سكك حديدية

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، غدا الأحد، محاكمة 8 متهمين متورطين في التخطيط لتفجير محطات سكك حديد رمسيس- محطة مصر في القاهرة، وسيدي جابر بالإسكندرية.

واتهمت النيابة العامة المتهمين في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، أنهم خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر، أولا المتهمان الأول والثاني انضما لجماعة إرهابية خارج مصر.

واتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين، هما الحركيان "محمد الرحال ويحيي الجسري" أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد، هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لتفجيرها واستهدافها بعمليات إرهابية.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد شيرين فهمي محاكمة محطات سكك حديد رمسيس محطة مصر وسيدي جابر بالإسكندرية

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وائل لطفي

البابا المصرى

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