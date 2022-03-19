السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: إعطاء 60 ألف جرعة تطعيم كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

واصلت وتيرة التطعيم ضد كورونا تراجعها في ألمانيا، وفقًا للبيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، اليوم السبت.

وذكر المعهد أن عدد التطعيمات التي تم إعطاؤها في البلاد أمس الجمعة وصل إلى 60 ألف جرعة، ويعكس هذا العدد الوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، وجرت العادة أن ترد بعض التسجيلات اللاحقة.

كان عدد الجرعات المعطاة يوم الجمعة من الأسبوع قبل الماضي (الموافق 11 مارس الجاري) وصل إلى 94 ألف و334 جرعة، فيما كان هذا العدد وصل يوم الجمعة الموافق 4 مارس الجاري إلى 109 ألف و409 جرعة.

ووصلت نسبة الأشخاص الحاصلين على الحماية الأساسية من كورونا والتي تتطلب في الغالب أخذ جرعتين، إلى 75.8% من إجمالي عدد سكان ألمانيا (أي ما لا يقل عن 63.1 مليون شخص)، فيما وصلت نسبة الأشخاص الحاصلين على الجرعة التنشيطية إلى 58.2% (48.4 مليون شخص)، ووصلت نسبة الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل إلى 76.5% (63.6 مليون شخص).

وبحسب لوحة المعلومات التابعة لوزارة الصحة، فإن نسبة الأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد بلغت 23.5% (19.5 مليون شخص)، غير أنه هناك 4.8 % من السكان (أربعة ملايين شخص) لا يوجد لهم حتى الآن لقاح مصرح به لأنهم في سن الرابعة أو أقل.

التطعيم كورونا التطعيمات المانيا روبرت كوخ الألماني

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وائل لطفي

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