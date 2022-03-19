دفن شخص لقي مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار بحلوان

أكدت نيابة حلوان الجزئية بدفن شخص لقي مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق) بوفاة شقيقه إثر هبوط حاد بالدورة الدموية داخل مسكنه، وبالانتقال والفحص تبين وجود آثار لحبل حول كتف المتوفى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه حال قيام المتوفى بالتنقيب عن الآثار بعقار ملك خاله "غير متواجد" - كائن بدائرة القسم حدث له صعق كهربائى وتوفى فى الحال.

وباستكمال الفحص تبين وجود آثار حفر داخل غرفة بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ووجود آثار ردم داخل الحفرة، وعثر بداخل الشقة على (الأدوات التى تُستخدم فى عملية الحفر والتنقيب).

وتمكن رجال المباحث من ضبط 3 أشخاص - مقيمين بالعقار محل الواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم والمتوفى بالتنقيب عن الآثار بالشقة المشار إليها، وأثناء قيام المتوفى بالنزول للحفرة وبداخلها مياه، حدث ماس كهربائى بموتور شفط المياه مما أدى لصعقه ولم يتمكنوا من إسعافه مما نتج عنه وفاته، وقاموا بردم الحفرة عقب ذلك.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق