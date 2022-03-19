النمسا: تعزيز قدرة القوات المسلحة ضرورة لمواجهة التهديدات بالمنطقة

أكد نائب المستشار النمساوي فيرنر كوجلر اليوم السبت، أن الحكومة بصدد تعزيز الإنفاق العسكري في البلاد وزيادة قدرة القوات المسلحة الدفاعية كإجراء احتياطي في مواجهة التهديدات التي يحملها الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال كوجلر - في تصريح اليوم - إنه من الضروري التوسع في التدريبات العسكرية، ولكنه ضد فكرة تمديد فترة الخدمة العسكرية للمجندين.. لافتًا إلى وجود حوار متواصل وبحث لبدائل مختلفة لمواجهة التوترات الأمنية بالمنطقة.

ولفت كوجلر إلى أن هجوم روسيا على أوكرانيا أدى إلى التعامل مع الجيش بمنظور مختلف من جانب حزب الخضر الذي يتولى رئاسته.. مشيرًا إلى أن الاستثمارات في مجال الدفاع صارت ضرورة ملحة لمواجهة أي تهديدات.

يشار إلى أن فترة التجنيد في النمسا تبلغ 6 أشهر وكان قد تمت زيادتها إلى ثمانية أشهر فى عام 2006، ثم تم إلغاء هذه الزيادة بقرار من وزير الدفاع السابق وحاكم ولاية تيرول الحالي جونتر بلاتر.