السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أنت أقوى من المخدرات» ثالث مسابقة «دبى لينكس» العالمية

أنت أقوى من المخدرات
أنت أقوى من المخدرات

حصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة  التضامن الاجتماعي، على المركز الثالث عالميًا في مسابقة "دبي لينكس Dubai lynx" العالمية، التى تعد من أهم الجوائز المرموقة عالميًا، عن الحملة التى أطلقها الصندوق فى شهر رمضان الماضي "أنت أقوى من المخدرات" لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطي المخدرات، تحت شعار «رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هتضيعك في آخرها.. المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات».

يأتي الفوز بالجائزة الإبداعية في مهرجان "دبي لينكس Dubai lynx " العالمى لتعزيز الأعمال التي تقدمها المؤسسات ويزيد من تواجد أعمالها الإبداعية عالميًا، وتم التكريم بحضور مجموعة من أبرز الخبراء والمبدعين في مجال الحملات الإعلامية ذات التأثير الإبداعي على المستوى الدولي، حيث تم اختيار حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باعتبارها الحملات الإبداعية على المستوى الدولي مؤثرة لدى الشباب في التوعية بأضرار المخدرات، حيث شاهدها ما يقرب من 30 مليون مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب المشاهدة من خلال القنوات التليفزيونية والمواقع الإخبارية.

وصرحت نيفين القباج، وزيرة  التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الفوز بجائزة "دبي لينكس Dubai lynx" العالمية جاء تتويجا للنجاح الكبير الذي حققته حملة "أنت أقوى من المخدرات" في مجال توعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطي المخدرات، حيث ساهمت في زيادة أعداد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان «16023» بنسبة تخطت 400%، وساعدت الحملة العديد من مرضى الإدمان للتقدم للعلاج، واستفاد من خدمات علاج الإدمان 143 ألف مريض إدمان على مدار عام 2021  منهم 5.3% إناثًا.

أنت أقوى من المخدرات
مخدرات الميدالية البرونزية مواقع التواصل الاجتماعي الادمان الخط الساخن

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وائل لطفي

البابا المصرى

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