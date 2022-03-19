السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل دهسته سيارة ملاكي بالشرقية

جثة
جثة

لقي طفل عمره  مصرعه، دهسته سيارة طائشة أثناء وقوفه بجوار الوحدة الصحية بقريته بالشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول "عبد الله س ع أ" ٧ سنوات، مقيم العلوية مصابا بنزيف داخلي وكسور متعدده وأنه لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

توصلت التحريات التى  أشرف عليها اللواء عمر و رؤوف مدير المباحث الجنائية، إلى أن الطفل مقيم بقرية العلوية وأنه أثناء وقوفه بجوار الوحدة الصحية انحرفت سيارة طائشة تجاهه ودهسته وسط ذهول الجميع.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية والتى قررت تكثيف تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة.

مدير أمن الشرقية مستشفى الصالحية قرية العلوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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