«كشف وعلاج مجاني» خدمات متكاملة للمرضى في قوافل طبية بالمحافظات

خدمات متكاملة على مختلف الأصعدة، تقدمها الدولة للمواطنين في مختلف القطاعات، على رأسها الصحة، حيث نظمت الحكومة العديد من القوافل الطبية بأغراض مختلفة، بين الكشف المبكر وفحص الأمراض، وتوقيع الكشف الطبي على المرضى وتقديم العلاج، من خلال قوافل طبية متنقلة تجتاز المحافظات.

نرصد في السطور القادمة، نشاط بعض القوافل التي شهدتها المحافظات مؤخرا، والتي استهدفت توقيع الكشف عن الأمراض السارية، وتقديم العلاج للمرضى في مختلف المحافظات.

مطروح: قوافل طبية لخدمة الأهالي

البداية من مطروح، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه يتم تنفيذ قوافل طبية وبيطرية دوريًا لخدمة الأهالي في جميع مدن وقرى محافظة مطروح.

وأوضح محافظ مطروح، لـ"الدستور، أنه يتم تنفيذ قوافل طبية "حياة كريمة" في قرى محافظة مطروح لتقديم الخدمات الطبية والكشف وصرف العلاج بالمجان وذلك للتسهيل على المواطنين مشقة السفر وتقديم الخدمات الطبية في أماكنهم.

وأضاف أنه يتم تنفيذ أيضًا قوافل بيطرية لتحصين الماشية بالتعاون بين جامعة مطروح والطب البيطري في جميع قرى المحافظة بالإضافة إلى إجراء العمليات وصرف الأدوية للماشية بالمجان وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية بمطروح.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ قوافل أخرى من جامعة الإسكندرية بالتعاون مع المنطقة الغربية وجامعة مطروح لتقديم الخدمات المجتمعية للأهالي في عدد من التخصصات بالإضافة إلى قوافل طبية تنفذ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أنه يتم تنفيذ القوافل التنموية الشاملة خاصة في القطاع الطبي للوصول إلى الأهالي في أقصى القرى والتجمعات للتخفيف عنهم مع توفير مزيد من الخدمات وتوفير "الحياة الكريمة" لهم، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تهدف لتوفير الرعاية الصحية، والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، مضيفًا أنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية والكشف على المرضى بالمجان بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي المواطنين.

وانطلقت فعاليات القافلة الطبية المجتمعية بجامعتي الإسكندرية ومطروح، في ١٤ مارس الجاري، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، بالتعاون مع المنطقة الغربية، وتهدف إلى تقديم عدد من الخدمات المجتمعية لأهالي مدينتي مرسى مطروح وسيوة، في الفترة من 14 حتى 18 مارس الجاري.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، أن هذه القوافل تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير الرعاية الصحية، والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، مضيفًا أنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية والكشف للمرضى بالمجان.

الإسماعيلية: قوافل طبية في قرى المحافظة في خطة كل شهر

وفي الإسماعيلية، قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإقليم، إن مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تنظيم القوافل الطبية في مختلف أنحاء المحافظة، مشيراً أن المحافظة تنظم القوافل في قرى متفرقة في خطة كل شهر حتى تتواجد القوافل في كافة أنحاء المحافظة ويستفيد منها جميع المواطنين.

وأضاف بشارة، أن مديرية الصحة نظمت خلال الفترة من 13 فبراير الماضي وحتى 17 مارس الحالي عدد من القوافل تحت شعار "حقك تنظمي"، لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا ، وذلك لضبط معدلات الزيادة السكانية فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إن القوافل تشمل جميع مدن وقرى المحافظة، طبقاً لجدول زمنى محدد وجميعها تقدم خدماتها للمواطنين مجاناً، مضيفاً أن قوافل تحت شعار "حقك تنظمي" قدمت خدماتها لأكثر من 2500 سيدة حتى الآن بتوفير خدمات متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة لافتًا إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة التى تقدم الخدمة فى المناطق النائية.

وأوضح حطب أن مديرية الصحة تواصل قوافلها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، وتقدم خدماتها بالمجان حيث تجري الكشف على المواطنين في مختلف التخصصات، وكذلك تصرف العلاج مجاناً، مشيراً أن المرضى الذين يحتاجون إجراء عمليات أو متابعات مستمرة يتم تحويلهم لمستشفيات المحافظة لتلقيهم كافة الخدمات التي يحتاجونها بالمجان.

وأكد حطب، حرص المديرية على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع مدن المحافظة، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

الغردقة العام يستقبل قافلة طبية من كلية طب جامعة الزقازيق

وفي البحر الأحمر، أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن مستشفى الغردقة العام، يستقبل قافلة طبية من كلية طب جامعة الزقازيق، وكلية طب بنات جامعة الأزهر، اليوم السبت، للكشف المجاني على المواطنين، ضمن بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر.

وتضم القافلة المجانية عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، بينها القلب والصدر، والأطفال، وقلب الأطفال، والأورام، والباثولوجي الإكلينيكي، الباطنة العامة، والرمد، والباطنة، وأمراض الدم، والعظام، والمسالك، والجراحة العامة، والمناظير، وذلك لمدة أسبوع بداية من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر، والجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان له، أن الكشوفات تبدأ في التاسعة صباحًا يوميًا، مؤكدًا أن القافلة مجانية لأهالي المحافظة.

تطعيم 234 ألف مواطناً وطالباً بلقاح كورونا ضمن حملة "طرق الأبواب" بالفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن عدد من تلقوا لقاح كورونا ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب، حتى ظهر اليوم الخميس 17 مارس، بلغ 234 ألف مواطناً وطالباً ممن تلقوا الجرعات الثلاث "الأولى، والثانية، والتحفيزية" بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

حيث التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفد الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة برئاسة الدكتور ياسر قنديل بقطاع الطب الوقائي بالوزارة، المشرف على حملة "طرق الأبواب" لتلقي المواطنين للقاح كورونا بالفيوم، مثمناً ما بذلوه من جهد خلال فترة الإشراف المباشر على الحملة.

وأضاف المحافظ، أن الحملة لا زالت تواصل عملها على قدم وساق، عقب انتهاء فترة الإشراف المباشر من قبل مسئولي القطاع الوقائي بوزارة الصحة، من خلال فرق مديرية الصحة بالفيوم، للوصول إلى جميع المستهدفين بأعمال حملة "طرق الأبواب"، البالغ عددهم نحو 1,1 مليون نسمة.

ومن جهته، أشار الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن حملة "طرق الأبواب" لتلقي لقاح كورونا، عملت خلال الفترة الماضية منذ السادس من مارس الجاري حتى الآن، بالتنسيق بين المحافظة بقطاعاتها المختلفة، وفريق من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، من خلال مراكز ثابتة وفرق متحركة لتطعيم المواطنين باللقاح، وسوف تستمر أعمالها لحين تحقيق مستهدفاتها من خلال فرق ومراكز مديرية الصحة، موضحاً أن عدد الفرق الطبية المشاركة بالحملة 620 فريقاً يتكون كل فريق من طبيب وصيدلي أو ممرض ومسجل بيانات.

١٠٠ ألف مواطن خضعوا للكشف الطبي بالمجان في القوافل الطبية في دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم تنفيذ العديد من القوافل الطبية تباعًا بقرى المحافظة بالمجان، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث نظمت مديرية الصحة بدمياط عدة قوافل تستهدف كل قافلة قرابة ١٢٠٠ مواطن وتزيد في القرى ذات الكثافة السكانية العالية .

وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير المديرية أنه يتم توقيع الكشف الطبى بالمجان على المواطنين ، كما يتم تحويل الحالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة .

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، عن حصاد عمل القوافل الطبية خلال ٢١٠ يوم عمل ،حيث تم تنظيم ٧٠ قافلة طبية ،بواقع ١٠٤٥٣٦ مستفيد،منهم ١٩٠٦ حالة تحويل للمستشفيات ، كما تم استصدار ٧٠٥ قرار علاج علي نفقة الدولة .

كما تم إجراء٣٧٩٥٣ تحليل معملي، وإجراء ٤٣٧٦ أشعة تشخيصية.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن بدء عمل القوافل الطبية العلاجية للعام الجديد 2022 ،والتى تأتى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان أنه في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق وتخفيف الضغط على المستشفيات .

قوافل طبية إلى قرى بنى سويف لتقديم كافة الخدمات المختلفة

تنظم مديرية الصحة فى بني سويف قوافل علاجية مجانية إلى المناطق المحرومة والمناطق النائية داخل أرجاء المحافظة السبع أسبوعيا بالإضافة إلى قري مبادرة حياة كريمة بمركزى ناصر وببا وذلك لتقديم الخدمة الطبية وصرف العلاج بالمجان تيسيرا عليهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

حيث تضم تلك القوافل الطبية أطباء في كافة التخصصات بالإضافة إلى إجراء الإشاعات والكشف المبكر على أمراض الضغط والسكر وصرف العلاج اللازم وعمل التحاليل اللازمة وتنفيذ ندوات تثقيفية للسيدات عن فيروس كورونا المستجد، وتنظيم الأسرة والالتهاب الكبدي الفيروسي والرضاعة الطبيعية والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والأمراض السارية وأورام الثدي ورعاية الطفل حديث الولادة والوقاية من فيروس كورونا وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وحظيت تلك القوافل الطبية بإشادة كبيرة من المواطنين المترددين عليها والتي وصلت إليها وأعربوا عن سعادتهم موجهين شكرهم للرئيس السيسى لتبنيه تلك القوافل، حيث تأتى القوافل ضمن خطة دورية لتنفيذها وتوسيع نطاقها الجغرافي، بهدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بكافة قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة.

وقال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف إنه يتابع سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الصحة،والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة

تجوب القوافل الطبيه المجانية بقري محافظة الوادي الجديد وخاصة المناطق البعيدة والنائية والمحرومة من الخدمات الصحية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وتحت رعاية مديرية الشؤن الصحية تحت قيادة الدمتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة.

حيث أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القوافل الطبية المجانية تجوب قري المحافظة وتتكون على محورين اساسيين قوافل ثابته وقوافل متحركة وتستمر لمدة يومين على الاقل في كل قرية للكشف على كافة المواطنين الراغبين في الكشف الطبي واعطاء العلاج بالمجان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القوافل الطبية حاليا تتمركز في قري الموهوب والموشية بمركز الداخلة للكشف على المواطنين بالمجان وإحالة الحالات الحرجة والمستعصية إلي المستشفيات لاجراء التحاليل والعمليات الجراحية المجانية بكل عناية واهتمام.

فيما تواصل المديرية جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها. مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار توجهات وزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين والقرى النائية والمحافظات الحدودية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.