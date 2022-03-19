السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محمد الباز: قرار تأسيس مديرية التحرير بالبحيرة انتصار كبير لكل فلاح

احتفال البحيرة بذكرى
احتفال البحيرة بذكرى تأسيسي مديرية التحرير

أعرب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، عن سعادته باستقبال أهالي محافظة البحيرة ضيوف المحافظة، المشاركين في احتفالية البحيرة بذكرى تأسيس مديرية التحرير، واصفًا استقبالهم بالكرم.

وأكد أن المشروع من أساسه يستهدف الفلاحين، ورفع الأعباء المعيشية عنهم، منوها بأن قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأسيس مديرية التحرير هو انتصار كبير لكل فلاح مصري.

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قد شارك، اليوم، في احتفالية محافظة البحيرة، في ذكرى تأسيس مديرية التحرير، وقام بتسليم صكوك التأمين على الحياة لعدد من العمالة غير المنتظمة بالمحافظة.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت إنشاء مديرية التحرير، التى أسسها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، على مساحة 600 فدان، لتصل مستقبلا إلى مليون فدان بمنطقة غرب الدلتا، وتقع ما بين ترعة النوبارية شمالا والطريق الصحراوى جنوبا، والتى تعتبر أول ثمرة لثورة 23 يوليو 1952 وأحد مكتسباتها.

وكان قانون إنشاء مديرية التحرير يهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية بمحافظة البحيرة وإضافة مساحة جديدة تصل إلى 600 فدان، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لجذب الأيدى العاملة وتشجيع الهجرة الداخلية لتخفيف عبء التكدس بمنطقة الوادى القديم، وإقامة مشروعات فى مجال الثروة الحيوانية والإنتاج الداجنى لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، بالإضافة إلى استخدام طرق حديثة فى الري، وإقامة مجتمع زراعى وصناعى متكامل لجذب الشباب للتطلع لمستقبل أفضل والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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