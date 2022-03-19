تأجيل جلسة محاكمة عامل متهم بقتل شقيقة طعنا بسكين لـ 22 مارس

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة عامل متهم بقتل شقيقة طعنا بسكين، بقرية الحميدية مركز منية النصر محافظة الدقهلية إلي يوم الثلاثاء المقبل 22 مارس للمرافعة وسماع شهادة ورثة المجني عليه، في القضية رقم 11234 لسنة 2021 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 2255 لسنة 2021 كلى شمال المنصورة.

وكان المحامي العام لشمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "إبراهيم.م." ، 19 عاما، عامل ومقيم قرية الحميدية مركز منية النصر محافظة الدقهلية إلى محكمة جنايات المنصورة لأنه في يوم 12 / 11 2021 ‎بدائرة مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية ‎قتل المجنى عليه شقيقة "ممدوح" عمدا مع سبق الاصرار والترصـد، وبات عقدا العزم ومبيتا النية على قتله وأعد لذلك الغرض العدة سـلاح ابيض (سكين) مستغلاً إقامتهما بذات المسكن، وظل ماكثا له بالمسكن، وما أن تحقق له مراده واستغرق المجنى عليه في نومه، حتى دلف لمخدع المجنى عليه ودني منه مشهرا السلاح الأبيض حوزته سالف البيان مسددا لـه بـه عـدة طعنات متوالية استقرت جميعها ببطنه وصدره ، تاركاً إياه مضرجا بدمائه، محدثا ما قد حل به من اصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به و التي اودت بحياته قاصداً من ذلك ازهاق روحه ، على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة ‎إحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاح ابيض (سكين) والمستخدم في الجريمة محل الاتهام السابق، على النحو المبين بالتحقيقات.

ودلت تحريات رئيس المباحث بمركز شرطة مينا النصر، بصحة الواقعة وقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بان استل سلاح أبيض "سكين" وطعن بها المجني عليه عدة طعنات، محدثا ما قد حل به من إصابات والتي أودت بحياته، قاصدا من ذلك ازهاق روحه، مضيفا بان تحرياته توصلت الي ان السلاح الابيض المضبوط بمحل الواقعة هو ذات السلاح المستخدم في الواقعة.

وثبت بتقرير الطب الشرعي - الطابع التشريحي للمجني عليه وجود جروح طعنات وطعنات منتشرة في جميع أنحاء جسم المجني عليه نتيجة لإصابة شخص طلب شفرة حادة من أي نوع ويجوز حدوثها مثل التصوير الموجود في الأوراق، وتعزى وفاة الضحية إلى جرحه الأخير بطعنة حيوية في الصدر والبطن والظهر ونافذة في تجاويف الجسم، حيث تقطع أحشاء الصدر والبطن، مما أدى إلى نزيف حاد وانخفاض حاد في الدورة الدموية في الجهاز التنفسي، مما أدى إلى الوفاة.