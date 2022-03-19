السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط تشكيل عصابى بعد سرقة 33 هاتفًا بحدائق القبة

سقوط تشكيل عصابي
سقوط تشكيل عصابي

نجح رجال المباحث بالقاهرة في ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة والاتجار فيها وبحوزتهم 33 هاتفا محمولا من متحصلات نشاطهم الإجرامي بحدائق القبة. 

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سير نجله بدائرة القسم، فوجئ بأحد الأشخاص قام بسرقة هاتفه المحمول ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من مالكيها بأسلوب "الخطف مترجلاً"، والتصرف فيها بالبيع لدى (عميليه- سيئي النية)، حيث أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما 33 هاتفا محمولا ماركات مختلفة، أقر بشرائها من المتهم.

وبتطوير مناقشة المتهم والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى 7 من مالكى الهواتف المحمولة المستولى عليها.. وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المستولى عليها واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث بالقاهرة تشكيل عصابي حدائق القبة قسم شرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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