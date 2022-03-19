السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أجهزة الأمن: مصرع مواطن أثناء تنقيبه عن الآثار في حلوان

الآثار
الآثار

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار، داخل أحد العقارات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق)، بوفاة شقيقه، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية داخل مسكنه، بالانتقال والفحص تبين وجود آثار لحبل حول كتف المتوفى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أنه حال قيام المتوفى بالتنقيب عن الآثار بعقار ملك خاله "غير متواجد" - كائن بدائرة القسم، حدث له صعق كهربائي وتوفي في الحال، وباستكمال الفحص، تبين وجود آثار حفر داخل غرفة بشقة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، ووجود آثار ردم داخل الحفرة، وعثر بداخل الشقة على (الأدوات التى تُستخدم فى عملية الحفر والتنقيب).. وأمكن ضبط (عدد 3 أشخاص - مقيمون بالعقار محل الواقعة).

 

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم والمتوفى بالتنقيب عن الآثار بالشقة المشار إليها، وأثناء قيام المتوفى بالنزول للحفرة وبداخلها مياه ، حدث ماس كهربائى بموتور شفط المياه مما أدى لصعقه ولم يتمكنوا من إسعافه مما نتج عنه وفاته، وقاموا بردم الحفرة عقب ذلك، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

 

اجهزة الامن ضبط 3 أشخاص التنقيب الاثار العقارات وزارة الداخلية

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وائل لطفي

البابا المصرى

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