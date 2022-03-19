ميناء السخنة يستقبل 166 سائحًا في رحلة اليوم الواحد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانٍ اليوم، عن استقبال ميناء السخنة التابع لها، السفينة السياحية «LE BOUGAINVILL» وعلى متنها 86 سائحًا و112 فردًا من طاقم السفينة قادمة من العقبة، في رحلة اليوم الواحد متجهة إلى رودس.

يأتي ذلك في ظل استقبال الميناء لرحلات اليوم الواحد وازدياد أعداد السائحين الوافدين للمناطق السياحية في مصر، عبر الموانئ المحلية.

كما يستقبل الميناء أيضًا بعد غد الاثنين، السفينة السياحية «AMERALD AZZURRA» وعلى متنها 80 سائحًا و 70 فردًا من طاقم السفينة لرحلات اليوم الواحد أيضًا.