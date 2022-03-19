السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ميناء السخنة يستقبل 166 سائحًا في رحلة اليوم الواحد

اقتصادية قناة السويس
اقتصادية قناة السويس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانٍ اليوم، عن استقبال ميناء السخنة التابع لها، السفينة السياحية «LE BOUGAINVILL» وعلى متنها 86 سائحًا و112 فردًا من طاقم السفينة قادمة من العقبة، في رحلة  اليوم الواحد متجهة إلى رودس.

يأتي ذلك في ظل استقبال الميناء لرحلات اليوم الواحد وازدياد أعداد السائحين الوافدين للمناطق السياحية في مصر، عبر الموانئ المحلية.

كما يستقبل الميناء أيضًا بعد غد الاثنين، السفينة السياحية «AMERALD AZZURRA» وعلى متنها 80 سائحًا و 70 فردًا من طاقم السفينة لرحلات اليوم الواحد أيضًا.

اقتصادية قناة السويس ميناء العين السخنة سائح

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

لا تنخدعوا.. تعرف علي حالة الطقس اليوم وتحذير من الأرصاد

تفاصيل جديدة في قضية وفاة الطالبة شيماء الشحات ابنة كفر الشيخ (القصة الكاملة)

أسعار الحديد فى الأسواق المصرية اليوم السبت 19- 3- 2022

‎مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو قديم لشخص يزعم إزالة منزله لصالح مشروع ترعة الزمر

«الآثار» تعلن تفاصيل اكتشاف 5 مقابر أثرية بسقارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: تنكيل الاحتلال بالمسيرات السلمية اختبار لمواقف الدول التى تتغنى بحقوق الإنسان

كيف تتعامل إسرائيل مع أزمة اللاجئين من أوكرانيا؟

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية