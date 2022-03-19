السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربي: إدراج «الحوثي» على القائمة السوداء الأوروبية دعم لشرعية اليمن

البرلمان العربي
البرلمان العربي

رحب البرلمان العربي بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتعديل لائحة الاتحاد بإدراج ميليشيا الحوثي الإرهابية على القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٦٢٤، والذي يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذه بموجب ميثاق المنظمة، وهو القرار الذي صنّف ميليشيا الحوثي للمرة الأولى كجماعة إرهابية.

وأكد البرلمان العربي، أن هذا القرار يعد دعماً للشرعية اليمنية، وخطوة جديدة ومهمة لوضع حد للأعمال ‏الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، والانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء ‏من أبناء الشعب اليمني، فضلا عن استهدافها للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالطائرات المسيرة ‏المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر.

ودعا البرلمان العربي دول العالم المختلفة إلى البناء على هذه الخطوة، لوقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وجدد البرلمان العربي، موقفه الثابت ودعمه الدائم لكافة الجهود العربية والدولية ‏بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون ‏الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم ‏‏2216.

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وائل لطفي

البابا المصرى

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