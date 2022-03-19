السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الشاعر بهاء الدين محمد يكشف تفاصيل تعرضه للتسمم

بهاء الدين
بهاء الدين

كشف الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد عند تعرضه للتسمم الغذائي بسبب طعام غير صالح من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب بهاء الدين عبر حسابه صباح اليوم السبت، “فجأة حالة تسمم غريبة. والحمدلله  خلى بالكم من الأكل من أى مكان مهما كان إسمه وشكله”، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه سائلين عن حالته حاليا وكيف تعرض لتلك المشكلة ومن المتسبب فيها.

بهاء الدين محمد هو شاعر مصري من مواليد 2 نوفمبر 1961 بحي مصر القديمة، تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك، وانطلق بعدها لعالم الشعر والتأليف حيث تعاون الشاعر بهاء الدين محمد مع كبار المطربين والمطربات المصريين والعرب  منهم، “عمرو دياب، سميرة سعيد، أصالة، إيهاب توفيق، أنغام، راغب علامة” كما شارك قبل سنوات طويلة في  لجنة تحكيم في برنامج المسابقات الشهير “ستار ميكر” والذي كان يعرض على شاشة التليفزيون المصري في أوائل الألفية الثالثة.

وكان الشاعر الغنائي تعرض لأزمة العام الماضي حين أعلن عن إصابة ابنته شهد بوعكة صحية شديدة، خلال تواجدها في لندن.

وكتب الشاعر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "أذهب البأس رب الناس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما"، وتابع "أدعوا لشهد بهاء، بالشفاء وأكيد حد فينا ربنا ها يستجيب له، وهى في غربة في لندن، ومش بايدينا بس انا على يقين إن ربنا يحفظها، بستره العظيم، لأنه بيحبها، لأنها بنت محترمة وشاطرة، ومكافحة ولأنه عارف أنها أكتر واحدة حبيتها في حياتي كلها، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد، وتحاذر، ربنا يطمني عليكيوكان نفسي ابقى جنبك".

يذكر أن آخر أعمال بهاء الدين محمد، هو تعاونه مع المطربة نادية مصطفى في أحدث أغنياتها، التي تحمل اسم "محتاجة" والتي تم طرحها الشهر الماضي على "يوتيوب"، والأغنية من ألحان وتوزيع محمد ضياء.

الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد بهاء الدين محمد الشاعر طعام تسمم السبت

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البابا المصرى

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