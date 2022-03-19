السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رغم كورونا.. بورما تعاود استقبال السياح الأجانب

بورما
بورما

تعاود بورما استقبال رحلات الركاب الدولية اعتبارًا من 17 أبريل، على ما أعلن الجيش السبت بعد عامين من إغلاق البلد أمام السياح الأجانب مع تفشي كورونا.

وأفادت اللجنة المركزية المكلفة بمكافحة الوباء في بيان "سنعيد تسيير كل الرحلات الدولية في 17 أبريل، مشيرة إلى تراجع عدد الإصابات ومؤكدة أن الرحلات ستكون منتظمة.

وجاء في البيان أن القرار يهدف إلى "تحسين قطاع السياحة وتسهيل السفر على الأشخاص الوافدين لزيارة بورما".

وأغلق البلد الواقع في جنوب شرق آسيا حدوده في مارس 2020 عند بدء تفشي فيروس كورونا سعيًا لاحتواء موجة الإصابات.

وازدادت عزلة بورما بعد الانقلاب العسكري العام الماضي والتظاهرات التي تلته وقوبلت بحملة قمع دامية، ما أثار أزمة كبيرة للاقتصاد والقطاع السياحي تحديدًا.

وأوضحت الوزارة أنه سيطلب من الوافدين الذي يتحتم عليهم أن يكونوا ملقحين بالكامل، الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوع وإجراء فحصين لكشف الإصابة.

ووصلت حصيلة الإصابات اليومية في بورما إلى 40 ألف إصابة عند ذروة تفشي الوباء العام الماضي وسجل البلد حصيلة إجمالية تقارب عشرين ألف وفاة.

كذلك، أدت موجة العنف التي تلت الانقلاب العسكري إلى مغادرة الكثير من الشركات الأجنبية.

وقتل أكثر من 1600 شخص واعتقل 11 ألفًا خلال قمع التظاهرات المعارضة للانقلاب العسكري، وفق مجموعة محلية.

وأعلن المجلس العسكري في نهاية العام الماضي أنه يعتزم إعادة فتح البلاد أمام الزوار الأجانب خلال العام 2022 على أمل الاستفادة من الأعياد التقليدية المحلية الكثيرة خلال هذه الفترة.

بورما الجيش كوفيد تفشي كوفيد السياح

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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