المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لتاجر الهيروين في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة تاجر الهيروين في دار السلام بالسجن المؤبد، وتغريمه 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله رئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور عمر الشريف ورياض أبو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عبد الله محمود محمد وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه محمد.

كشف أمر الإحالة في أن أحد المصادر السرية لدى المقدم شرطة المفتش بمنطقة القاهرة الكبرى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتصل به هاتفيًا وأفاده بأن المتهم «ب.ع» يقوم بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مادة الهيروين، وأنه على استعداد لتحديد موعد معه لمقابلته وشراء كمية من ذلك المخدر منه بعد أن يقوم بتقديمه له باعتباره من راغبي شراء مخدر الهيروين، وبالفعل ذهب المقدم للقاء مع القوة الأمنية التى استقلت سيارات الأجرة المجهزة لاسلكية، وطلب المقدم من تاجر المخدرات أن يريه ما لديه من مخدر، وبسأله عن سعر اللفافة أخبره أن ثمنها 100 جنيه، فأعطاه الـ 100 جنيه فقام المتهم بإدخال يده بملابسه أسفل ملابسه الداخلية وأخرج كيس بلاستيكى شفاف أخرج منه لفافة بلاستيكية شفافة وقدمها للضابط ذاكرًا له أن هذا النوع من الهيروين فاخر.

وأضاف أمر الإحالة أن الضابط أخذ اللفافة وتبين أنها لمسحوق الهيروين وأعطاه الـ100 جنيه، وأعطى إشارة للقوة الأمنية، وقام بضبط المتهم والتحفظ عليه.