«الضأن» بـ160 جنيها للكيلو.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

واصلت أسعار اللحوم استقرارها اليوم السبت في الأسواق رغم ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث سجل سعر كيلو اللحم الضأن 160 و180 جنيها، بينما سجل سعر اللحم المفروم العادي 130 إلى 180 جنيها للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 160 إلى 180 جنيهًا فى الكيلو، فيما سجل سعر الكبدة بين 150 إلى 180 جنيها الكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز في السوق بين 160 إلى 170، فيما سجل اللحم الجملي 110 إلى 140 جنيها للكيلو.

وواصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات .

وأشارت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري بالمحافظات إلى الهيئة عن هذه الحملات التى قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية- بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن تمكنت من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت كميتها 12 طن كيلو لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وقد بلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 8 محاضر.

وقالت التقارير إنه قد قامت إدارة المجازر بالمديرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطري الكامل، حيث أظهرت التقارير الواردة من المديريات بأن إجمالي المذبوحات من الحيوانات المحلية وقد بلغت أكثر من 4 آلاف رأس من الماشية داخل هذه المجازر فيما بلغت إجمالي المذبوحات من الطيور أكثر من 261 ألف طن طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.