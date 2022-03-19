السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«كولدبلاي» تبدأ جولة موسيقية «صديقة للبيئة» من كوستاريكا

كولدبلاي
كولدبلاي

بدأت فرقة "كولدبلاي" البريطانية جولتها العالمية الأولى منذ عام 2017 بعنوان "ميوزيك أوف ذي سفيرز" أمام حشد ضمّ أربعين ألف شخص في الملعب الوطني في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا.

وأشار الموقع الالكتروني التابع للفرقة إلى أنّ الجولة "صديقة للبيئة" و"مستدامة"، إذ تولّد أرضية الملعب الطاقة عندما يقفز المتفرجون فيما تولّد دراجات هوائية الكهرباء اللازمة للحفل، في ظل وعود قدّمتها الفرقة بالتبرّع بشجرة واحدة مقابل كل تذكرة مباعة.

وأوضحت "كولدبلاي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها اختارت كوستاريكا كأوّل محطة في جولتها الجديدة كون البلد معروف بصورته "الخضراء" الصديقة للبيئة ويتمتع بنموذج فريد لتوليد الكهرباء المتجددة بنسبة 99,98 في المئة، بحسب معهد السياحة في كوستاريكا.

وبعد كوستاريكا، تستكمل الفرقة جولتها التي تضم في المجموع 57 حفلاً، في جمهورية الدومينيكان والمكسيك.

وانطلق الحفل مساء الجمعة عند الساعة الثامنة تقريباً بالتوقيت المحلي (السبت الساعة 1:45 بتوقيت غرينتش) بأغنية "هاير باور" واستمر لساعتين قدّمت الفرقة خلالها أبرز أغنياتها كـ"ييلو" و"ذي ساينتست" و"فيكس يو" وأغنيات كوستاريكية تقليدية كذلك.

وقبل تأدية أغنية "إيه سكاي فول أوف ستارز"، طلب المغني وقائد الفرقة كريس مارتن من الجمهور أن يضعوا هواتفهم المحمولة جانباً ليتمكّنوا من "الاستمتاع بلحظات فريدة".

وقالت كارولينا خيمينيث (38 عاماً) التي كانت حاضرة بين الجمهور "لا توجد كلمات كافية للتعبير عن شعوري. الأضواء، الأغاني، الأجواء الإيجابية التي يحدثونها. إنّ هذا الحفل الموسيقي كان في الحقيقة مذهلاً منذ انطلاقه وحتى نهايته".

وألغت الفرقة جولاتها عام 2017 حتى إيجاد طريقة لتقليل انبعاثات الكربون الناجمة من حفلاتها.

وقال كريس مارتن في مقابلة مع "بي بي سي" العام الماضي "اجتزنا نصف الطريق نحو هدفنا الذي نرغب في تحقيقه" في هذا المجال.

الكهرباء كوستاريكا الكربون أغنيات كوستاريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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