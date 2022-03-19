سفيرنا بواشنطن: مصر حليف استراتيجي وقوي للولايات المتحدة

أشاد السفير المصري في الولايات المتحدة الأمريكية "معتز زهران" في مقال له عبر مجلة “نيوزويك” الأمريكية بالعلاقات بين كلا من واشنطن والقاهرة، معتبرًا أن مصر حليف قوي واستراتيجي لواشنطن، ومشيرًا إلى أن هناك شراكة في الأمن القومي بين البلدين لاسيما الجيش المصري يعمل بنشاط في دعم المرور الآمن لسفن البحرية الأمريكية عبر قناة السويس.

وقال زهران أن الغالبية العظمى من صناع القرار الأمريكيين اعترفت مرة أخرى بأهمية الحلفاء الاستراتيجيين مثل مصر والعمل نحو تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابع زهران أنه كما يشارك الجيش المصري بنشاط في دعم المرور الآمن لسفن البحرية الأمريكية عبر قناة السويس و تتمثل إحدى مسؤوليات الأمن الأساسية المصرية في حماية الملاحة في قناة السويس - والتي من خلالها يتدفق 12% من التجارة العالمية كما تلتزم القوات المصرية بتوفير الأمن البحري إلى البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، حيث نعمل بنشاط مع الشركاء لحماية تدفق التجارة.

عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة

وقال زهران، إن الشراكة العسكرية القوية بين البلدين تتجسد في تمرين النجم الساطع، الذي يشهد انضمام مئات الأفراد العسكريين الأمريكيين إلى نظرائهم المصريين فيما يعتبر أهم مناورة عسكرية تُجرى كل سنتين في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط كما أكد على أن كلا من مصر والولايات المتحدة وحلفاؤنا على استعداد للاستجابة بسرعة للأزمات في المنطقة معًا بسبب هذه التدريبات.

وأضاف أن مصر التزمت بأن تكون دولة آمنة ومستقرة على الرغم من الاضطرابات في الدول المجاورة وبالفعل نجح الجيش المصري في محاربة الفروع الإرهابية لداعش وعمل كقوة ردع ضد المعتدين المحتملين لاسيما وقد عصف الصراع الأهلي باليمن وسوريا وليبيا بينما تظل مصر دولة مستقرة ومزدهرة وعلاوة على ذلك ، فإن استقرارنا وأمننا مكّننا من لعب دور قيادي في الضغط على الانتخابات في ليبيا والدعوة إلى طرد المرتزقة الأجانب الذين لا يتسببون إلا في الفوضى والمعاناة.

طفرة في النهوض بحقوق الإنسان

وقال زهران أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة للنهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها و في الأشهر القليلة الماضية ، أطلقت مصر أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وهي مخطط يطرح نهجًا شاملاً للنهوض بحقوق الإنسان كما تم إدخال قوانين تعزز حقوق المرأة وتوفر فرصًا لمشاركتها المتساوية في المجتمع المدني وقال إن مصر تتحرك قدمًا وتضع نموذجًا يحتذى به للمنطقة.

وتابع أنه كما تم تعليق حالة الطوارئ، التي كانت ضرورية لقمع الإرهاب في البلاد.

ويرجع هذا في جزء كبير منه إلى التعاون الناجح بين مصر والولايات المتحدة في تعطيل الشبكات الإرهابية على حدودنا و ستعمل القوانين الجديدة التي تسهل عمل المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية العاملة في مصر، وكذلك التحركات لتعزيز الحرية الدينية، على بناء مجتمع مدني تعددي آمن ومستقر لجميع المصريين.