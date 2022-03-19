سعر الدولار فى مصر للشراء والبيع اليوم السبت 19-3-2022

سعر الدولار في مصر تحديث يومى، حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع خلال تعاملات اليوم السبت آخر أيام إجازة البنوك الأسبوعية، عند مستوى 15,71 جنيه، وذلك فى ظل ارتفاع معدلات البحث عن أسعار الصرف بعد زيادة الحديث عن تعويم جديد للجنبه خلال الأيام المقبلة، رغم متابعة البنك المركزي المصري لمعدلات الأسعار لاستقرار السوق المصرفي في البنوك وشركات الصرافة لمنع ارتفاع السعر.

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بالإضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، طبقًا لآخر بيانات شاشات تداول العملات، حبث سجل 15,66 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,75 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات اليوم.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية

سعر الدولار في مصر، كذلك أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، اليوم السبت، استقرار سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري، وأيضًا بنك مصر عند مستوى 15,64 جنبهًا للشراء، فيما سجل سعر الدولار 15,74 جنيهًا للبيع وهو أقل سعر بالسوق المصرفي.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع

فى السياق، نتيجة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك القاهرة عند مستوى 15,65 جنيه بينما بلغ 15,76 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الدولار فى عدة بنوك منها الإسكندرية والبركة وكريدى أجريكول.

أسعار الدولار في البنوك الاستثمارية والخاصة

إضافة إلى ما سبق، هيمن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع على التعاملات اليوم في البنوك الخاصة، ومنها البنك التجاري الدولي CIB، وبنك بلوم مصر، حبث بلغ 15,65 جنيه للشراء فيما سجل 15,75 جنيه.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى أبو ظبي

فى النهاية، شهدت فترة التعاملات، ارتفاع سعر صرف الدولار في بنكى أبوظبي والاستثمار العربي، وبلغ 15,68 جنيهًا للشراء، فيما استقر سعر الدولار عند مستوى 15,76 جنيه للبيع، وهو أعلى معدل سعر صرف فى السوق المصرفية.

أسعار الدولار للشراء والبيع في بنك عودة

كذلك استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في بنك عودة عند مستوى 15,64 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.