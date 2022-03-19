السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأقباط يحتفلون بعيد الصليب وسط إجراءات احترازية مشددة.. اليوم

كنيسة
كنيسة

تٌحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بعيد الصليب بإقامة صلوات القداس الإلهي.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عيد الصليب بمقر كنائسهم بالإيبارشيات، مُتخذين الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار كورونا.

وشددت الكنائسالأرثوذكسية المٌختلفة على ضرورة الحجز المسبق لحضور قداسات عيد الصليب، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المُختلفة منها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وفردًا في كل دكة.

ويُعد عيد الصليب أحد الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الأثيوبية، بالإضافة إلى أهمية هذا العيد في العقيدة المسيحية نظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

ولايصوم الأقباط أثناء الأحتفال بعيد الصليب المقدس، انقطاعيًا نظرًا لأنه عيدًا سيديًا كبيرًا في العقيدة المسيحية.

الكنيسة القبطية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إجراءات احترازية العقيدة المسيحية الاجراءات الاحترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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