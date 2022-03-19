السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية السبت 19 مارس 2022

حظك اليوم
حظك اليوم

قدم موقع "hindustan times"، حظك اليوم السبت 19 مارس للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل 

سيضيف هواة اللياقة البدنية بعض التمارين الأخرى إلى نظامهم التدريبي، وستنجح خطط تعزيز الثروة وتزيد من قوتك المالية، كما ستكون قادرًا على تحقيق أقصى استفادة من الموقف الرومانسي الذي يأتي في طريقك.

برج الثور

من المحتمل أن تجد نفسك في أفضل صحة، ستكون أكثر استقرارًا واتباعًا في معالجة القضايا الكبيرة في العمل. 

برج الجوزاء

هذا هو الوقت المناسب للاستثمار، لذا ابحث عن أفضل الخيارات، ومن المرجح أن يمد شخص ما قمت بالتحول الجيد إليه يد العون في العمل.

برج السرطان 

أولئك الذين يحاولون استعادة لياقتهم سيجدون هدفهم في متناول أيديهم، ومن الناحية المالية، سوف تكون قادرًا على تعزيز مركزك.

برج الأسد

من المحتمل أن تتمتع بصحة ممتازة بفضل الحياة المنضبطة، ويبدو أن اتباع طرق مختصرة في العمل خطر، كما أن هناك فرصة جيدة للخروج من المدينة في رحلة للتنزه.

برج العذراء 

من المتوقع حدوث بعض التطورات الإيجابية على الصعيد المهني، سيكون اللقاء العائلي الصغير أكثر متعة.

برج الميزان

تتدفق الأموال إلى الداخل وتعد بجعلك قويًا من الناحية المالية، كما أن تعيين بعض السبل المهنية الجديدة تساعد في الحصول على النجاح المرجو.

برج العقرب

من المحتمل أن تختفي المشكلات الصحية التي تعاني منها قريبًا، حالتك النقدية لا تزال مرضية، فمن المحتمل أن يكون أداء بعضكم جيدًا في التقييم الداخلي في العمل. 

برج القوس

من المرجح أن يتم الشفاء من المرض البسيط من خلال العلاج المنزلي، ولا تزال الجبهة المالية في وضع جيد حيث يتدفق المال بثبات.

برج الجدي

سيتخذ بعضكم بعض الإجراءات للعودة إلى الشكل الطبيعي، كما يمكن أن يشكل المال مشاكل أسرية كبيرة.

برج الدلو

قد تجد اهتمامك يتضاءل في مشروع على الجبهة المهنية، وقد يصبح أحد أفراد الأسرة مصدر قلق دائم لك.

برج الحوت 

يمكنك التحرك نحو صحة أفضل من خلال تغيير نمط الحياة، من المحتمل أن تأتي مهمة أو مشروع مرموق في طريقك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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