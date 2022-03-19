برلماني: المشروع القومي للصوامع ضاعف الطاقة الاستيعابية لتخزين القمح إلى 4.6 ملايين طن

أشاد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي بزيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع وإطلاق المشروع القومي للصوامع، وهو ما ضاعف سعاتها التخزينية من نحو 1.5 مليون طن عام 2014 إلى نحو 4.6 ملايين طن الآن، قائلا إنه مشروع قومي ضخم يدل على الرؤية الاستباقية للرئيس ويحافظ على الأقماح نحو 18 شهرًا.

ولفت المغازي، في تصريحات له اليوم، إن الطاقة الاستيعابية للقمح كانت لا تتجاوز 1.5 مليون طن قبل 8 سنوات، لكنها تضاعفت الآن وزادت السعة التخزينية بفضل رؤى الرئيس السيسي، منوها بمشروع التوسع الأفقي كذلك، والعمل على زيادة مساحة الأرض الزراعية عبر مشاريع ضخمة ومتعددة في توشكى ومستقبل مصر الزراعي والدلتا الجديدة.

وأكد رئيس عربية النواب، أن هذا المشروع سيدفع لتحقيق وفرة في الانتاج الزراعي وزيادة المساحة المنزرعة نحو 3 مليون فدان جديدة خلال 3 سنوات، علاوة على تقليل الفجوات الغذائية وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتوفير الآلاف من فرص العمل.

كما أشاد النائب يسري المغارى، بقرار توفير آليات تشجيعية للفلاح لتوريد القمح وتقديم موعد التوريد إلى أول أبريل المقبل، علاوة على تقديم وعود رسمية للفلاح عبر وزارتي الزراعة والتموين، بتقديم أسمدة مدعمة له خلال فصل الصيف القادم، إن سلم 90% من إنتاج القمح هذا العام للحكومة.

من جانبه، أكد النائب عبد القادر الجارحي، عضو مجلس الشيوخ امين حزب مستقبل وطن بالفيوم، على أهمية القرارات التي تتخذها الدولة عبر وزارة التجارة والصناعة والعديد من الوزارات الأخرى، لتمكين المرأة اقتصاديا بهدف تعزيز مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وزيادة معدلات الإنتاج وتحسين متسوى معيشة الاسرة المصرية.

ونوه الجارحي في تصريحات له اليوم، بحرص وزارة التجارة والصناعة، على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة، باعتبارها أحد أهداف رؤية مصر 2030 لدعم دور المرأة وإشراكها في خطط التنمية الشاملة بالبلاد.