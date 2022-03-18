السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الأمراض غير المعدية وطرق الوقاية منها».. ندوة تثقيفية بالوادي الجديد

صورة من الندوه
صورة من الندوه

عقد مركز إعلام الخارجة التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع إدارة الثقافة الصحى بالشؤون الصحية ومبادرة حاضنة المرأة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، برنامج تثقيفى حول "الأمراض غير المعدية وطرق الوقاية منها".

حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد حسن، مدير إدارة الثقافة الصحية دار اليوم الأول حول مرض السكرى والضغط.

 تناول اللقاء التعرف على مرض السكرى وكذلك أنواع مرض السكرى سواء النوع الأول أو الثانى وكذا سكر الحمل أما عن عوامل الخطورة فتتمثل فى ( الوراثة - السمنة - الخمول البدنى وعدم ممارسة الرياضة).

ثم شرح الدكتور إبراهيم الأعراض الشائعة لمرض السكر والتى تتضمن الجوع الشديد والعطش غير العادى- فقدان الوزن الغير طبيعى- تكرار التبول ) كما أوضح طرق الوقاية ومن أهمها ممارسة الرياضة وخفض الوزن والحد من تناول الملح والدهون ثم انتقل الدكتور  إبراهيم لمرض ضغط الدم والذى يسمى القاتل الصامت حيث أوضح الأعراض الشائعة لارتفاع ضغط الدم منها الصداع - ألم الصدر- ضيق التنفس - الدوخة.

وخلال اللقاء تناول أهم أمراض السمنة باعتباره من الأمراض المزمنة والذى تحتل مصر المركز السابع عالميا بين الدول الأكثر سمنة والتى من أهم أسبابها العادات الغذائية الخاطئة وانتشار الوجبات الجاهزة وعدم ممارسة الرياضة، كما تطرق إلى مخاطر السمنة والتى تؤدى إلى تصلب الشرايين والسكر والموت المفاجئ.

كما انتقل مدير إدارة الثقافة الصحية بالخارجة، للتغذية السليمة وفوائدها كما شرح مجموعات الغذاء الثلاث ومكونات كل مجموعة وأوضح الهرم الغذائى الذى يشمل كافة العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

وفى ختام البرنامج تم تدريب عملى على قياس ضغط الدم والسكر وقياس الطول والوزن لمعرفة كتلة الجسم، وفى نهاية البرنامج التثقيفى تم منح شهادات للمشاركين من إدارة الثقافة  بالشؤون الصحية ومبادرة حاضنة المرأة بالوادي الجديد.

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مركز إعلام الخارجة الثقافة الصحى برنامج تثقيفى الامراض غير المعدية مرض السكرى والضغط مخاطر السمنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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