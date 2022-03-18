أيمن سالم: متحور BA.2 أضعف سلالات فيروس كورونا المستجد

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إن الموقف الحالي لفيروس كورونا مطمئن لحد كبير مقارنة ببداية الجائحة منذ عامين، مشيرًا إلى أن دول العالم مرت بالعديد من المتحورات التابعة لعائلة كورونا حتى وصلنا لنسخة أوميكرون ومتحور صغير منه يطلق عليه "BA.2" الذي يعد أضعفهم حيث لا يصيب الرئتين ولا يسبب التهابا رئويا فيروسيا بنسبة 99% من الحالات المصابة.

وأوضح «سالم»، أن السلالة الجديدة لا يبدو أنها تسبب مرضا أكثر خطورة من أوميكرون الأصلي، وهو أشبه بنزلات البرد لدى معظم الناس، خاصة الملقحين.

وأشار، إلى أن السلالة الجديدة من متحور "أوميكرون"، أصبحت تنتشر في الدنمارك والمملكة المتحدة، مع امتلاكها العديد من الطفرات نفسها الموجودة في "أوميكرون".

وأظهرت بيانات لوكالة الأمن الصحي البريطانية، أن السلالة الجديدة لديها القدرة على الانتشار بشكل أسرع من أوميكرون، إلا أن العلماء أوضحوا أنه لا توجد دلائل حتى الآن، تشير إلى أنها أكثر شدة أو خطورة منه.

وكشف معهد (Wellcome Sanger)، الذي ينتج خرائط لمتحورات كورونا المنتشرة في المملكة المتحدة، أن BA.2 أصبحت الآن أكثر شيوعا من السلالة دلتا، وفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

كما وجدت دراسات في الدنمارك، حيث تشكل الإصابات بالمتحور الجديد أكثر من نصف حالات "أوميكرون"، أنه لا توجد فروقات بين (BA.2) وأوميكرون من حيث مخاطر الاستشفاء.

وأكد الدكتور أيمن سالم، أن هناك أدوية عديدة تساهم في علاج مريض الكورونا بالفعل، كما تتواجد العديد من التطعيمات التحصينية ضد فيروس كورونا.