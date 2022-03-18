الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أيمن سالم: متحور BA.2 أضعف سلالات فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إن الموقف الحالي لفيروس كورونا مطمئن لحد كبير مقارنة ببداية الجائحة منذ عامين، مشيرًا إلى أن دول العالم مرت بالعديد من المتحورات التابعة لعائلة كورونا حتى وصلنا لنسخة أوميكرون ومتحور صغير منه يطلق عليه "BA.2" الذي يعد أضعفهم حيث لا يصيب الرئتين ولا يسبب التهابا رئويا فيروسيا بنسبة 99% من الحالات المصابة.

وأوضح «سالم»، أن السلالة الجديدة لا يبدو أنها تسبب مرضا أكثر خطورة من أوميكرون الأصلي، وهو أشبه بنزلات البرد لدى معظم الناس، خاصة الملقحين.

وأشار، إلى أن السلالة الجديدة من متحور "أوميكرون"، أصبحت تنتشر في الدنمارك والمملكة المتحدة، مع امتلاكها العديد من الطفرات نفسها الموجودة في "أوميكرون".

وأظهرت بيانات لوكالة الأمن الصحي البريطانية، أن السلالة الجديدة لديها القدرة على الانتشار بشكل أسرع من أوميكرون، إلا أن العلماء أوضحوا أنه لا توجد دلائل حتى الآن، تشير إلى أنها أكثر شدة أو خطورة منه.

وكشف معهد (Wellcome Sanger)، الذي ينتج خرائط لمتحورات كورونا المنتشرة في المملكة المتحدة، أن BA.2 أصبحت الآن أكثر شيوعا من السلالة دلتا، وفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

كما وجدت دراسات في الدنمارك، حيث تشكل الإصابات بالمتحور الجديد أكثر من نصف حالات "أوميكرون"، أنه لا توجد فروقات بين (BA.2) وأوميكرون من حيث مخاطر الاستشفاء.

وأكد الدكتور أيمن سالم، أن هناك أدوية عديدة تساهم في علاج مريض الكورونا بالفعل، كما تتواجد العديد من التطعيمات التحصينية ضد فيروس كورونا.

جامعة القاهرة المملكة المتحدة فيروس كورونا التطعيم قصر العيني كورونا المستجد الحالات المصابة الدكتور أيمن سالم التهاب رئوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

بشرى للموظفين.. جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022 وأبريل ومايو

طرح 13 كشكا لذوي الهمم بالعاشر من رمضان.. التفاصيل والشروط

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والمريخ السودانى اليوم

مصرع طفل صدمته سيارة بالصالحية الجديدة بالشرقية

سيدات زد 2009 يتفوقن فى أولى مواجهات بطولة منطقة الجيزة الودية (صور)

كاظم الساهر يعلن وفاة زوجته الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب

إسرائيل: بث خطاب الرئيس الأوكرانى أمام الكنيست فى أحد ميادين تل أبيب