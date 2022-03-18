الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: المرأة المصرية تعيش عصرًا ذهبيًا من التمكين السياسى والاقتصادى

النائب عبد القادر
النائب عبد القادر الجارحي

أكد النائب عبدالقادر الجارحي، عضو مجلس الشيوخ أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، على أهمية القرارات التي تتخذها الدولة عبر وزارة التجارة والصناعة والعديد من الوزارات الأخرى، لتمكين المرأة اقتصاديًا بهدف تعزيز مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وزيادة معدلات الإنتاج وتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية.

 

ونوه «الجارحي»، بحرص وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة، باعتبارها أحد أهداف رؤية مصر 2030 لدعم دور المرأة وإشراكها في خطط التنمية الشاملة بالبلاد.

 

ولفت إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا وبالتوازي مع تمكينها سياسيًا وتشريعيًا والدفع بها لمنصات القضاء، وفي منصب الوزيرة والمحافظ ينطلق من الإيمان التام للقيادة السياسية بقدرات المرأة ودورها في التنمية، وتنفيذ خطط الإصلاح الجارية، فالمرأة المصرية نصف المجتمع، وهناك تواجد كبير لها في سوق العمل، وفي أماكن اتخاذ القرار وبصورة موسعة ومشهودة.


واختتم عضو مجلس الشيوخ، بأن المرأة المصرية تعيش عصرًا ذهبيًا في عهد السيسي من ناحية الحقوق والمكتسبات السياسية والاقتصادية التي تحصلت عليها، وهو ما لم يكن موجودًا من قبل.

 

من جانبه، اعتبر النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، توالي القرارات من جانب الرئيس السيسي وتوجيهاته للحكومة بالعمل على تخفيض الأسعار وزيادة ضخ وتوفير مختلف السلع والمنتجات بالسوق، يؤكد انحيازه للمواطن البسيط واستمرار قدرته الشرائية قبيل بدء شهر رمضان المبارك.


ونوه هدية، بانطلاق معارض مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية وطرح سلع ومنتجات بأقل من 25%- 30% من الأسعار التي تباع بها في السوق، وإقبال المواطنين عليها، وكذلك طرح سلع مخفضة في متناول المواطن البسيط عبر منافذ وزاراتي الزراعة والتموين وغيرهما، علاوة على توجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة لتجهيز مليون وجبة غذائية مخفضة وطرحها للمواطنين الفترة القادمة.

النائب عبد القادر الجارحي حزب مستقبل وطن مجلس الشيوخ النمو الاقتصادي السيسي

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