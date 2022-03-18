معارض «أهلًا رمضان» فى محافظات الجمهورية: لحوم وسلع غذائية وياميش وملابس

ضمن جهود الدولة للتصدى لارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تواصل مختلف المحافظات تنظيم معارض «أهلًا رمضان»، لتوفير جميع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، وسط إقبال كبير من المواطنين على المعارض ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة، لتلبية احتياجاتهم مع قرب حلول الشهر الكريم.

وتوفر معارض «أهلًا رمضان» جميع احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والمفروشات، بالإضافة إلى «ياميش رمضان»، وسط مشاركة واسعة من كبرى الشركات المنتجة، وتخفيضات كبيرة تصل إلى نسبة ٣٠٪ على أسعار السلع والمنتجات كافة.

بنى سويف حضور شركات كبرى.. وتخفيضات 30%

شهد معرض «أهلًا رمضان» للسلع الغذائية والاستهلاكية بمحافظة بنى سويف إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بعد دقائق من افتتاحه، بحضور المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، .

وتوافد المواطنون لشراء السلع الغذائية واللحوم التى يزداد الطلب عليها مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، مع وجود تخفيضات كبيرة فى الأسعار عن مثيلاتها بالأسواق، بنسب تتراوح بين ٢٠ و٣٠٪. وتضمن المعرض جميع السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل من اللحوم والدواجن وياميش رمضان بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى الملابس والاكسسوارات والمفروشات، مع مشاركة عدد من الشركات الكبرى.

وأعرب المواطنون عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، على إقامة تلك المعارض، لما لها من دور كبير فى مواجهة موجة غلاء الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

الإسكندرية 1022 منفذًا بأسعار تناسب الجميع

شهدت منافذ معرض «أهلًا رمضان» فى الإسكندرية إقبالًا ملحوظًا، منذ افتتاحها الثلاثاء الماضى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتوفير السلع الغذائية فى تلك المعارض بأسعار تناسب جميع الفئات.

وقال «الشريف»، إن جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية فى المحافظة تعمل باجتهاد، للحد من غلاء الأسعار ومحاربة الاحتكار، مع إتاحة السلع بأسعار مناسبة فى منافذ البيع التابعة للمديريات الخدمية بالمحافظة. وكشف عن أن هناك ١٠٢٢ منفذًا لبيع «اللحوم والدواجن والسلع الغذائية»، تحت إشراف مديرية التموين، إلى جانب ٨ مراكز بيع و٣٤ منفذًا متحركًا، تحت إشراف مديرية الزراعة.

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين فى الإسكندرية، إنه تم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والتموينية واللحوم والدواجن المجمدة، والسلع المرتبطة بالشهر الفضيل من بلح وتمور وياميش بأنواعه، بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بين ١٥ و٢٥٪.

البحر الأحمر إقبال كثيف فى ظل جودة المنتجات

شهدت معارض «أهلًا رمضان» فى البحر الأحمر إقبالًا كثيفًا من المواطنين، وسط طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة.

وقال عدد من المواطنين المترددين على المعارض، إن أسعار المنتجات بالمعرض أقل من مثيلاتها فى المتاجر الخارجية، مشيدين باحتوائها على السلع المنزلية الضرورية بجودة عالية.

وقال المهندس أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية فى البحر الأحمر، إنه يتم إطلاق حملات تفتيش تموينية بشكل دورى، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين وفحصها فور ورودها، من أجل مواجهة التجار غير الملتزمين.

الغربية مشاركة القوات المسلحة والأوقاف

افتتح الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، معرض «أهلًا رمضان»، المُقام فى أرض المعارض بالمنطقة اللوجستية بمدينة طنطا، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسبة ١٥٪. وكشف محافظ الغربية عن مشاركة ٥٣ شركة فى المعرض، تقدم مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية والأجهزة الكهربائية والمفروشات، وأشار إلى توفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة، وافتتاح منافذ لبيع المواد الغذائية، تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مع توفير ٤٠٠٠ طن لحوم بصفة شهرية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.