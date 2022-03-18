أمل رمزي: المنتدى البرلماني لمستقبل وطن فرصة لتحقيق التواصل بين النواب والحكومة

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن انطلاق المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، يمثل انعكاس كبير للتعاون وتضافر الجهود المشتركة بين أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ"، وحالة التواصل الحزبي المستمرة بين القوى السياسية والحكومة، مما يؤكد أن الدولة المصرية تهتم أن يكون هناك تواصل بين الحكومة والبرلمان والأحزاب بمختلف توجهاتها مما يساهم في النهاية نحو توحيد الجهود من أجل استكمال خطى التنمية.

وأكدت رمزي، خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى، أن مشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، دليل قاطع على التعاون المتبادل بين النواب وبعضهن البعض بما يصب في النهاية بمصلحة المواطن من خلال عرض مشكلاته وقضاياه، وإيجاد حلول جذرية تستهدف توفير حياة كريمة له تلبي احتياجاته ومتطلباته، لا سيما في ظل ظهور بعض المشكلات على الساحة كأزمة ارتفاع الأسعار التي شغلت الرأي العام.

وثمنت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، تناول المنتدى لفكرة استحداث تطبيق يستقبل شكاوى المواطنين عن طريق النواب، مشيرة إلى أن هذا التطبيق سيساهم في معرفة اكبر كم من مشكلات المواطنين ويسهل التواصل بين النائب ودائرته، مما سينعكس على سرعة إيجاد حلول للمشكلة.

يذكر أن أولي فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، كانت قد انطلقت الأربعاء الماضي، وتستهدف فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان ، حول القضايا التي تهم المواطنين .

ويشارك في فعاليات المؤتمر والذي يعقد على مدار أربعة أيام عدد من وزراء الحكومة ، وعقدت أولى ندواته تحت عنوان "آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور المهندس أشرف رشاد أمين عام مستقبل وطن وممثل الأغلبية، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، ومحافظ البحر الاحمر الاحمر اللواء عمرو حنفى، والنائب محمد صلاح ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، والنائب طارق نصير الامين العام لحزب حماة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" من مختلف الكيانات والأحزاب السياسية المتواجدة تحت قبة البرلمان.