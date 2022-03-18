الجمعة 18 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

حقيقة منحة الأزهر للعمالة غير المنتظمة 2022

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قبيل أيام من بدء شهر رمضان المبارك، ترددت أنباء حول صرف الأزهر الشريف، منحة العمالة غير المنتظمة، وما بين الحين والآخر تتردد مثل هذه الأنباء التي تم نفيها من قبل الأزهر الشريف.

وخلال السطور القادمة نكشف حقيقة منحة الأزهر للعمالة غير المنتظمة 2022، وربما خلط البعض بين قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف مكافأة ١٠٠٠ جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ونص قرار شيخ الأزهر، على أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.


حقيقة منحة الأزهر للعمالة الغير منتظمة

فيما نفى بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف، إن ما تم تداوله حول موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على صرف 1000 جنيه للفئات التي ليس لها دخل والعمالة غير المنتظمة، لا أساس له من الصحة.


وأكد أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، ولا يمت للحقيقة، محذرا من التعامل مع مثل هذه البيانات المضللة، وعدم إعطاء البيانات الشخصية لأصحاب هذه المنشورات.


وأيضا صدق الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة قدرها ألف جنيه لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعة وكلياتها بالقاهرة والأقاليم، والإدارات الطبية والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والوحدات ذات الطابع الخاص؛ نظرًا للجهد المبذول في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا.

«فرصة لا تُضيعوها».. على جمعة: لا نزال فى ليلة النصف من شعبان

وقدم شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، التهنئة لجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم جميعًا بالخير واليمن والبركات.

الأزهر منحة العمالة غير المنتظمة منحة الأزهر الأزهر الشريف منحة الأزهر للعمالة الغير منتظمة شهر رمضان بيت الزكاة والصدقات المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

بشرى للموظفين.. جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022 وأبريل ومايو

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلى والمريخ السودانى اليوم

«شبورة وبرودة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

طارق النبراوى نقيب المهندسين الجديد: الإصلاح هدفى الأول

التطبيق غدًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز

شكرى: تغير المناخ يسبب مخاطر كبرى للمياه العذبة والنظام البيئى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

إسرائيل تطالب أمريكا بعدم رفع الحرس الثورى الإيرانى قوائم الإرهاب

إسرائيل: بث خطاب الرئيس الأوكرانى أمام الكنيست فى أحد ميادين تل أبيب