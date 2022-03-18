قبيل أيام من بدء شهر رمضان المبارك، ترددت أنباء حول صرف الأزهر الشريف، منحة العمالة غير المنتظمة، وما بين الحين والآخر تتردد مثل هذه الأنباء التي تم نفيها من قبل الأزهر الشريف.

وخلال السطور القادمة نكشف حقيقة منحة الأزهر للعمالة غير المنتظمة 2022، وربما خلط البعض بين قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف مكافأة ١٠٠٠ جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ونص قرار شيخ الأزهر، على أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.



حقيقة منحة الأزهر للعمالة الغير منتظمة

فيما نفى بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف، إن ما تم تداوله حول موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على صرف 1000 جنيه للفئات التي ليس لها دخل والعمالة غير المنتظمة، لا أساس له من الصحة.



وأكد أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح، ولا يمت للحقيقة، محذرا من التعامل مع مثل هذه البيانات المضللة، وعدم إعطاء البيانات الشخصية لأصحاب هذه المنشورات.



وأيضا صدق الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة قدرها ألف جنيه لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعة وكلياتها بالقاهرة والأقاليم، والإدارات الطبية والمدن الجامعية والمستشفيات الجامعية والوحدات ذات الطابع الخاص؛ نظرًا للجهد المبذول في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا.

وقدم شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، التهنئة لجميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم جميعًا بالخير واليمن والبركات.