الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«فرصة لا تُضيعوها».. علي جمعة: لا نزال في ليلة النصف من شعبان

د. على جمعة
د. على جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، شيخ الطريقة الصديقية، إننا لا نزال في ليلة النصف من شعبان أو ليلة البراءة، فهي فرصة تستقبلنا فلا تُضيعوها لعل الله أن يسمع ولو واحدًا منا فيستجيب إنه على كل شيء قدير، ناجِ ربك، التجئ إليه، خاطبه مخاطبة العبد للسيد ، قل له: يا رب قدّرت وقضيت فالطف بنا فيما جرت به المقادير، قل له: يا رب غفرانك لا نحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك استجب دعاءنا، قل له: يا رب كما وفقتني لدعائك ولا موفق له إلا إياك فاستجب كما وعدتنا فإنك لا تخلف الميعاد ولا تخلف الوعد.

وتابع جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: “قل له سبحانه يا رب سبحانك لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، سبحانك لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، سبحانك هذا حالنا ظاهر بين يديك، وضعفنا لا يخفى عليك، وعلمك بحالنا يُغني عن سؤالنا ؛فاستجب دعاءنا واصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت وأنّى شئت، اسجد لربك وادعو وأكثر من الدعاء في السجود في تلك الليلة ، قوموا إلى الله والتجئوا إليه أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يستجيب دعائنا، أظهر لربك أنك فار إليه (فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ)”.

وأضاف أنه يجب على المسلم في ليلة النصف من شعبان أن يتقرب من الله أكثر من أي وقت آخر، ويلجأ إليه بالدعاء كأن يقول: “اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَحْفِظُكَ وَنَسْتَوْدِعُكَ أَنْفُسَنَا وَأَهْلَنَا وَأَوْلاَدَنَا وَأَمْوَالَنَا وَكُلَّ شَيْئٍ أَعْطَيْتَنَا، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِى كَنَفِكَ وَأَمَانِكَ وَجِوَارِكَ وَعِيَاذِكَ مِنْ كُلِّ ذِى عَيْنٍ وَذِيْ بَغْيٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ شَرٍّ، إِنَّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ”.

على جمعة نزال ليلة البراء

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وائل لطفي

البابا المصرى

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