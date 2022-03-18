الدفاع الأمريكية: تواصل مع الحلفاء بشأن تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

قال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، إن كييف لا تحتاج إلى القدرات العسكرية الواسعة التي يطلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفًا "نحن على تواصل مع الحلفاء بشأن تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية".

وتابع المسئول الأمريكي، بحسب ما نشرته قناة "الحرة"، في نبأ عاجل، أن مقاتلات ميج 29 لا يمكنها إسقاط الصواريخ الروسية، لذا لا نرى حاجة ملحة في إرسالها لأوكرانيا، لأنها لا تزال تمتلك معظم قدراتها الجوية".

وبحسب المسئول الأمريكي، فإن منظومة صواريخ باترويت الدفاعية قد تشكل تعويضًا للدول التي تقرر تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية من الحقبة السوفيتية ولكن ليس هناك قرار بهذا الشأن بعد.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الصيني شي جينبينغ على ضرورة تفادي تأجيج الحروب، معتبرًا أن النزاعات ليست في مصلحة أحد، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

ودعا واشنطن إلى أن توجه العلاقات مع بكين نحو المسار الصحيح، قائلًا: "يجب ألا تتحول العلاقات الثنائية لمواجهة".

كما أكد شي جينبينغ لبايدن، حسب ما أفاد تليفزيون "سي سي تي في" الرسمي، أن "العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد الأعمال العسكرية"، معتبرًا أن "السلام والأمن هما الكنزان الأثمن لدى الأسرة الدولية".

إلى ذلك، شدد على أن بلاده لا تريد أن ترى نزاعًا طويل الأمد في أوكرانيا.

ويشار إلى أن تلك المحادثات بين الجانبين هي الرابعة بينهما منذ تولي بايدن الرئاسة، وقد أتت اليوم من أجل مناقشة الحرب في أوكرانيا، وسط مخاوف أمريكية من مساعدة بكين لموسكو.

وكانت الإدارة الأمريكية أكدت أكثر من مرة سابقًا، أن بكين ستتحمل المسئولية عن أي عمل يهدف إلى دعم الروس، سواء عسكريًا أو حتى اقتصاديًا، أو بأي طريقة من الطرق للتحايل على العقوبات الغربية القاسية التي فرضت، ملوحة بتكاليف باهظة على الاقتصاد الصيني العملاق.

